Pia Johansson om Mark Levengoods drag i Aftonbladet – fick 350 brev från män

Berättar om händelsen i ”Stjärnorna på slottet”

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

”Gift dig med mig! Tv-stjärnan söker man i Aftonbladet”.

Så stod det på förstasidan av tidningen på skottdagen 2008 – tillsammans med en stor bild på Pia Johansson.

– Det var en jättespännande tid, 350 brev kom till Stadsteaterns brevlåda, säger hon.

Pia Johansson, 62, berättar i ”Stjärnorna på slottet” att hennes vän Mark Levengood, 58, övertygade henne om att låta honom fixa in en kontaktannons i Aftonbladet. En liten kontaktannons på sida sex eller något, hade de tänkt sig.

Istället tog kontaktannonsen över förstasidan på papperstidningen.

helskärm Pia Johansson med Aftonbladets förstasida 2008.

Pia Johansson säger att hon utbrast till Mark Levengood att han hade förstört hennes liv, medan han hade svarat:

– Men Pia tänk så här, det är en jättesnygg bild på dig.

– Det var en jättespännande tid, 350 brev kom till Stadsteaterns brevlåda. Leif Andrée bara ”vad fan har du gjort, du är ju inte klok”, men jag tror att han mest var avundsjuk på så många brev, säger Pia Johansson till Aftonbladet om händelsen.

helskärm Pia Johansson och Mark Levengood på HC Andersen-jubileum i parken i Köpenhamn 2005.

helskärm Pia Johansson.

Gör inte om det

Hur gick det med det här?

– Det blev lite dejting och så vidare, men mer berättar jag inte!

Kan du tänka dig att lägga in en kontaktannons igen?

– Nej verkligen inte, aldrig mer. Been there, done that, bought the t-shirt. Nu får det bli på något annat sätt.

helskärm Pia Johansson.

Pappas alkoholism har präglat hennes val av män

Hon berättar att hennes uppväxt med en pappa som var alkoholist har präglat hur hon har valt män.

– Då blir det att jag har valt män som inte vill ha mig, på samma sätt som min pappa. Det är på ett undermedvetet plan, som gör att man hela tiden väljer fel. Man tänker ”men vad är det för fel på den här killen”, men till slut så tänker man att ”det kanske är fel på mig, det kanske är jag som gör fel val helt enkelt”. För många tar det där ett helt liv där de väljer fel hela tiden, eller fortsätter att leva med någon som de har valt fel.

helskärm Pia Johansson.

Redo för kärleken nu

Pia Johansson kände att hon ville bli hel först, för att undvika att fortsätta göra dåliga val. I dag är hon redo att göra plats för kärleken, om rätt man dyker upp.

– Jag har inte träffat honom än. Men det är inte så att jag känner att jag måste hitta någon, absolut inte. Det är att få vara den man är, och sedan är det en bonus om man träffar någon.

helskärm Pia Johansson, Lars Lerin, Jon Henrik Fjällgren, Carolina Gynning och Anja Lundqvist i ”Stjärnorna på slottet”.

Inga hårda krav

Skådespelaren och komikern har inte några specifika krav på en partner.

– Jag frågade en sexårig flicka om hon skulle gifta sig när hon blir stor. ”Ja”, sa hon. Jag frågade hur hon vill att hennes framtida partner skulle vara och hon svarade att han ska vara snäll och puss-sugen. Jag skrattade, men det är en jäkla bra kombo! Är man snäll så är det så mycket mera. Omtänksam, varm, genuin och så vidare. Puss-sugen, då är man lite busig, lite humorfylld, det finns något mer. Så snäll och puss-sugen kanske. Men det får bli som det blir.

Premiären av ”Stjärnorna på slottet” sänds fredag den 30 december klockan 21.00 i SVT och på SVT Play.