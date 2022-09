Överraskande vinnare på Venedig-festivalen

helskärm Laura Poitra visar upp Guldlejonet.

VENEDIG. Årets vinnare av Guldlejonet på filmfestivalen var ingen av de filmer som figurerat i förhandstipsen, utan en dokumentär:

Laura Poitras ”All the beauty and the bloodshed”, om New York-fotografen Nan Goldin.

Hetaste förhandstipset var Martin McDonaghs ”The Banshees of Inisherin”, om två vänner (Brendan Gleeson, Colin Farrell) på en liten ö utanför Irlands kust 1923. Vänner i många år, plötsligt blir de ovänner, med drastiskt resultat. En svart komedi, som trots allt vann två priser: bästa manus och bästa skådespelare, Farrell, som var med på länk hemifrån när han tackade för sitt pris.

Laura Poitras har tidigare vunnit en dokumentärfilms-Oscar för ”Citizenfour”, om visselblåsaren Edward Snowden. Den här gången skildrar hon fotografen Nan Goldins liv. Som ung fotograferade hon hippa människor i New Yorks East Village. Nu är hon 68 år och den andra hälften av filmen skildrar Goldins kamp mot Sackler-familjen, ägare av det läkemedelsföretag som skapat opiod-krisen i dagens USA.

Två andra vinnare på filmfestivalen var kannibalfilmen ”Bones and all” och – Iran.

Luca Guadagnino vann regipriset för ”Bones and all” och Taylor Russell vann priset som bästa unga skådespelare. Dessutom var hennes motspelare Timothée Chalamet en av de filmstjärnor som fick mest uppmärksamhet under festivalen, idol för många tonårsflickor som han är.

Jafar Panahi, nyligen dömd till sex års fängelse i Iran, vann Juryns specialpris för ”No bears”, en dramakomedi om några människor i gränstrakterna av Iran och Turkiet. Ännu en film han har gjort trots att han suttit i husarrest och haft yrkesförbud och smugglat ut ur landet.

Iransk film vann även priser i sidosektionen Orrizonti. ”World war III” utsågs både till bästa film och vann det manliga skådespelarpriset.

I huvudtävlingen blev regissörer som Darren Aronofsky, Noah Baumbach, Alejandro G Iñárittu, Romain Gavras, Joanna Hogg, Florian Zeller, Rebecca Zlotowski och Andrew Dominik, som gjorde ”Blondie” efter Joyce Carol Oates roman, helt utan pris.

helskärm Cate Blanchett, bästa skådespelerska för ”Tár”

Tyngsta priserna på filmfestivalen i Venedig 2022:

Guldlejonet, bästa film: ”All the beauty and the bloodshed”, av Laura Poitra (USA).

Silverlejonet, bästa regi: Luca Guadagnino för ”Bones and all” (USA).

Juyns stora pris: ”Saint Omer”, av Alice Diop (Frankrike).

Juryns specialpris: ”No bears”, av Jafar Panahi (Iran).

Bästa manus: Martin McDonagh, för ”The Banshees of Inerish” (England).

Bästa skådespelare: Colin Farrell, för ”The Banshees of Inerish” (England).

Bästa skådespelerska: Cate Blanchett, för ”Tár” (USA).

Bästa unga skådespelare: Taylor Russell, för ”Bones and all” (USA).