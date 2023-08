Johannesson får oss att inse att det finns mycket att lära

Publicerad 07:59

helskärm Hanna Johannesson.

Kommer dödliga svampsporer inta våra hjärnor?

Nej, professor Hanna Johannesson kan lugna på den punkten.

Annat svamprelaterat hotar mer, betonar hon i sitt fascinerande ”Sommar”.

Jag får erkänna att jag inte visste vad mykologi var före ”The last of us”, den postapokalyptiska succéserien baserad på ett tv-spel. Joel och Ellies gryende vänskap i en värld dominerad av svampstyrda zombier fångade mig direkt.

Före serien: noll intresse av vetenskapliga studier av svampar. Efter: nervös nyfikenhet. Hur stort hot mot mänskligheten utgör egentligen invasiva svampar på en upphettad planet? Sveriges Radio stack upp ett vått pekfinger i luften och mykologen Hanna Johannesson tar plats i ”Sommar”-truppen.

Jag får välbehagsrysningar när professor Johannesson inleder med just signaturmelodin till ”The last of us”. Och serien har hämtat inspiration från verkligheten, berättar hon.

Svampen Ophiocordyceps unilateralis angriper myrorna i tropikerna, tar över deras viljeförmåga och gör dem till zombier. Men nej, risken för svampangrepp på människor är i nuläget liten. Andra svamprelaterade problem oroar mer, betonar hon, som överanvändningen av antibiotika och därmed den farliga resistensen.

Det finns mycket att lära, inser man bara minuter in i Hanna Johannessons “Sommar”. Hon är en skicklig berättare och bjuder på fascinerande nördfakta. Som att svampar kan gynnas av strålning och frodades efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Som att svampar kan föröka sig på mängder av vis, och faktiskt är närmare släkt med människor än med växterna.

Hon bjuder också på scener som hämtade ur skräckfilmer – och som utspelas i våra egna hem. Som parasitsvampen som invaderar en fluga, dödar den och lockar andra flugor att para sig med liket. Huvva.

I förbifarten får vi höra om pappans feministiska uppvaknande när han fick döttrar. Det är lätt att fnysa åt män som når insikt om tjejers förutsättningar först när avkomman är av kvinnligt kön. Men här ledde det yrvakna uppvaknandet till något mycket fint. Han uppmuntrade Hanna Johannesson att ta plats, att finna sin egen väg och inte offra sina intressen för någon annan (läs: en man).

Så klart en pusselbit till att hon i dag är den hon är, och håller ett fängslande ”Sommar”.