Hans fingeravtryck på världen har redan fastnat

Kristofer Andersson: Han justerade definitionen av vad rapmusik kunde vara

Kirshnik Khari Ball blev 28 år gammal.

När den som bar artistnamnet Takeoff sköts till döds utanför en bowlinghall i Texas under natten mellan måndagen och tisdagen var han egentligen färdig för länge sedan.

För nio år sedan, som en tredjedel av den amerikanska rapgruppen Migos, justerade Khari Ball definitionen av vad rapmusik kunde vara.

Genombrottssingeln Versace från 2013 var en klassisk uramerikansk hit – genomdränkt i för tiden korrekta modereferenser över ett dittills ohört flow, samtidigt som den ställde dörren till morgondagen på vidöppen gavel.

Det musikaliska nollnolltalet hade fått leva vidare på övertid när Versace – byggd på lika delar Little Richards ljuvliga dumhet som på ett absolut NU – blåste rent varje inrökt vrå.

Under perioden 2014-2016 släppte Migos, lite beroende på hur man räknar, fjorton mixtejps samt debutalbumet Yung Rich Nation. Som jämförelse gav The Beatles ut tretton album över sammanlagt sju år – något som ofta forfarande refereras till som en särdeles pophistorisk bedrift.

Under resten av tiotalet var Atlanta-trion ett under av pålitlighet. Inte sällan övermäktiga och fullastade så som den som drabbas av ett kreativt rus tenderar att vara. Men på 2017 års album Culture blev Migos också på allvar just vår tids The Beatles.

Bara albumtiteln var perfekt – tidens stora ”trap”-album hade inga mindre ambitioner än att bli en icke utbytbar del av samtiden. Till bredden fyllt av det som åldrande ryggsäcksbärare och reaktionära så kallade ”musikälskare” avfärdade som ”mummelrap” skapade de något som – åtminstone då – uppfattades som absolut modernt. Här hemma i Sverige hördes förstås, som vanligt, absolut ingenting. På Culture blev Migos… well, KULTUR i ordets bredaste bemärkelse.

Utanför den begynnande konservatismens radar hade Migos också råkat bli störst i världen. Den som vill spåra ungdomens förändrade inställning till cannabis kan för övrigt med fördel studera Migos djupt inrökta lyrik. Trion stod – tillsammans med generationskamrater som YG, Chance the Rapper och Cardi B – i direkt opposition mot ett allt mer öronbedövande präktighetsideal som stundtals tycktes ha tagit över exakt varje offentligt utrymme.

Tjugotalet kom. Kirshnik Khari Ball fortsatte att göra musik. Musikvideon till singeln Messy släpptes så sent som i måndags. Då hade hans fingeravtryck på världen redan fastnat.