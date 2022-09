Här är alla vinnare under ”Barncancergalan – det svenska humorpriset”

Sven Melander tilldelades pris postumt

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Aftonbladets läsare röstade fram Johanna Nordström och Edvin Törnbloms podcast ”Ursäkta” till årets humorpodd.

Sven Melander hedrades under ”Barncancergalan – det svenska humorpriset”.

Han tilldelades hederspriset till Gösta Ekmans minne postumt.

Dessutom röstade Aftonbladets läsare fram ”Ursäkta” till årets humorpodd.

Humorlegenden Sven Melander dog den 31 mars i år, 74 år gammal. På måndagen tilldelades han hederspriset till Gösta Ekmans minne postumt under ”Barncancergalan – det svenska humorpriset” på Kanal 5.

Lasse Åberg, 82, som regisserade Melander i ”Sällskapsresan”, presenterade vinnaren tillsammans med Kristina ”Keyyo” Petrushina, 25.

– Tack för alla skratt, Sven, sa programledaren Carina Berg, 44.

Programledarkollegan Anders ”Ankan” Johansson, 48, fyllde i:

– Tack, kära Sven, för att jag fick vara med och leka lite med dig.

”Ursäkta” vann pris

Tidigare under kvällen vann podcasten ”Ursäkta”, med Edvin Törnblom, 26, och Johanna Nordström, 26, pris för årets humorpodd, som röstats fram av Aftonbladets läsare.

– Vi är så tacksamma att vi kan var en homosexuell kille och en kvinna som sitter och pratar om allt vi gör i en podd, det kan man inte göra i andra länder som vi ser just nu, sa Törnblom i tacktalet.

Under galan valde tusentals personer att bli barnsupporter, vilket på sikt kommer att bidra med drygt 39 miljoner kronor till Barncancerfonden, skriver Discovery i ett pressmeddelande.

Här är alla vinnare av Det svenska humorpriset 2022:

Hederspriset till Gösta Ekmans minne: Sven Melander

Årets scenshow: Scalarevyn

Barnens pris: I Just Want To Be Cool

Årets humorpodd (framröstad av Aftonbladets läsare): ”Ursäkta”

Årets humorprogram: ”Herr talman”

Årets kvinnliga komiker: Sanna Sundqvist

Årets manliga komiker: Kristoffer Appelquist

Årets komedi: ”Leif & Billy”