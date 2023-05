Pär Wiksten klar för ”Så mycket bättre” 2023: ”Försökte ta mig ur det”

”Jag är ju ingen stor artist”

The Wannadies frontfigur Pär Wiksten ska vara med i årets upplaga av ”Så mycket bättre”.

Men inför inspelningen finns det flera orosmoment.

– Jag måste välja låtar och melodier som passar min gubbröst, säger han.

Artisten och låtskrivaren Pär Wiksten, 56, är klar för TV4:s ”Så mycket bättre” – även om det inte var en självklarhet för honom själv.

– Jag försökte ta mig ur det. Jag försökte ställa krav som var omöjliga att uppfylla, men det gick inte, säger han och skrattar.

Bland annat krävde han diverse artister, låtar och mat, men produktionen sa ja till allting.

helskärm Pär Wiksten och Christina Bergmark 2022.

Slog igenom med The Wannadies

– Jag är ju ingen stor artist, svarar Pär på frågan varför han försökte slippa att vara med i programmet.

Han slog igenom 1988 som frontfigur i The Wannadies. Pär Wiksten ligger även bakom låtar som ”My hometown” och ”You and me song” som var med i den amerikanska filmen ”Romeo+Juliet”.

Han har också skrivit och producerat låtar till artister som Dregen, Love Antell, Amanda Jenssen och John ME.

– Det blir säkert kul men just nu är det lite panik eftersom jag inte är klar. När jag känner mig nöjd behöver jag bara känna mig nervös över att det kommer gå dåligt där. Jag gillar ju inte att repa, men jag gillar inte att vara dålig heller.

helskärm Wannadies med Erik Dahlgren, Christina Bergmark, Stefan Schönfeldt, Fredrik Schönfeldt och Pär Wiksten.

”Topp tio blödigaste personerna”

I princip allt med deltagandet i programmet gör Pär nervös, men det som han återkommande tar upp som problem är närheten till gråt.

– Det kan vara så att jag är topp tio blödigaste personerna på jorden just nu, de kommer behöva kämpa för att hitta meningar där jag inte grinar i programmet, säger han.

Det började för 15 år sedan när han gifte sig med sin bandmedlem Christina Wiksten, 54.

– Jag grinade hela bröllopet, rakt igenom, jag vet inte vad det var och sen fick vi barn och då vart det ännu värre, säger Pär.

helskärm Wannadies.

Kritisk till sin egen röst

Nu består dagarna av att hänga i studion och försöka skapa nästa säsongs hit.

– Jag är ganska kritisk till mig egna röst också, jag har inte den pipan som jag hade när jag var 25, jag har sjungit sönder den. Jag måste välja låtar och melodier som passar min gubbröst lite bättre, säger Pär och fortsätter:

– Jag hoppas att de inte tycker att jag sabbar deras låtar, för det är väldigt fina låtar jag har fått.

Det enda han kan avslöja inför kommande låtval är att han på en del tolkningar ändrat väldigt lite, och på en del ändrat jättemycket.