Springsteen ställer in – har magsår

Uppdaterad 2024-03-20 | Publicerad 2023-09-07

expand-left helskärm Springsteen på Ullevi i somras.

NEW YORK. Bruce Springsteen har magsår och tvingas ställa in alla planerade konserter med E Street Band under återstoden av månaden.

– Vi är förkrossade över att vi behöver göra så här, hälsar rockstjärnan.

Den världsturné som tog Bruce Springsteen och hans E Street Band till Göteborg för tre framträdanden på Ullevi i slutet av juni har sedan fortsatt i Europa och USA och tanken var att de skulle spela på utsålda arenor i hemlandet även i september.

Men det blir det alltså inget med.

Under natten meddelades att den snart 74-årige rockikonen ställer in alla planerade konserter i september – på grund av vad som på engelska kallas ”peptic ulcer disease” och kan liknas vid magsår.

– Vi är förkrossade över att vi behöver skjuta upp de här showerna, hälsar Springsteen på sociala medier.

– Vi kommer tillbaka och gör dessa shower och mer därtill.

Även i mitten av augusti ställde ”The Boss” in två föreställningar i Philadelphia – enligt obekräftade rykten på grund av covid – men därefter har han och bandet spelat såväl i Boston som hemma i New Jersey.

Sammanlagt är det nu åtta spelningar som skjuts på framtiden – i Syracuse, Baltimore, Pittsburgh, Uncasville (Connecticut), Albany, Columbus och Washington.

Turnén väntas sedan, efter ett redan schemalagt uppehåll, återupptas i Phoenix sista november.