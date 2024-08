Armie Hammer tillbaka efter anklagelserna – bryter tystnaden med kryptiskt budskap

”Många landminor senaste åren” • Friad från anklagelserna

Publicerad 2023-11-08

Armie Hammer har hållit en låg profil efter att han friades från de grova anklagelserna.

Nu bryter han tystnaden – med ett kryptiskt budskap från ett tåg.

Skådespelaren Armie Hammer, 37, har hållit sig undan från rampljuset sedan han friades från anklagelserna om våldtäkt och grova sexuella meddelanden till kvinnor.

Nu är han tillbaka på Instagram där han har 1,1 miljoner följare.

I ett filmklipp som han publicerat på Instagram ser det ut som att Hammer sitter på ett tåg med en dator. På skärmen spelas en scen från kultfilmen ”The Swimmer” från 1968.

”Det har varit många landminor de senaste åren... äntligen har jag hittat en som funkar för mig”, skrev Hammer i anslutning till inlägget.

Texten till inlägget har nu raderats. Budskapet har väckt frågetecken bland följarna om vad han egentligen menar.

En kort tid efteråt lade Hammer upp ett nytt inlägg med en bild där han står på en strand och ler i bar överkropp och hälsar att han precis återvänt till Los Angeles.

Fick sparken från flera projekt

Det var i januari 2021 som anklagelserna mot Armie Hammer briserade efter att en rad kvinnor hävdade att han skickat grova sexuella meddelanden, med inslag av våldtäktsfantasier, kannibalism och bdsm.

Några månader efter inledde polisen en förundersökning där han misstänktes ha våldtagit en kvinna för sju år sedan.

Skandalen innebar att Hammer fick sparken från flera stora projekt, däribland filmerna ”Shotgun wedding”, ”Next goal wins” och ”Gaslit”.

Friad från anklagelserna

Anklagelserna ledde aldrig till något åtal och Hammer har hela tiden nekat till brott.

– Jag ser fram emot att börja vad som kommer att bli en lång, svår process för att få ihop mitt liv igen nu när mitt namn är rent, sa Hammer efter att han friats.

Hammer är mest känd från filmen ”Call me by your name” där han spelade mot Timothée Chalamet, 27.