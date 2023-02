Burt Bacharach är död – blev 94 år

Sörjs av svenska stjärnorna

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Den legendariske amerikanske låtskrivaren Burt Bacharach har dött, rapporterar AP.

Kompositören blev 94 år gammal och dog av naturliga orsaker, skriver TMZ.

Nu uttrycker kändisar som Christer Lindarw, Andreas Carlsson och Jan Gradvall sin sorg på sociala medier.

Burt Bacharach, vars låtskrivarkarriär började i slutet av 50-talet, ligger bakom hitlåtar som ”I say a little prayer” och ”Raindrops keep fallin’ on my head”.

År 2001 tilldelades han Polarpriset, som instiftades av Stikkan Andersson. Priset tilldelades Bacharach för att vara en av de främsta skaparna av samtida musik.

Han har vunnit tre Oscars och sex Grammys.

Artister som Aretha Franklin, Elvis Costello, Dusty Springfield, Frank Sinatra och Tom Jones har spelat in versioner av hans låtar.

2020 spelade Burt Bacharach in en låt tillsammans med låtskrivaren Daniel Tashian. Det var första gången på 15 år som Bacharach spelade in ny musik.

Stjärnornas sorg efter Bacharachs död

Nu uttrycker svenska stjärnor sin sorg efter legendaren.

Artisten Christer Lindarw lägger upp en bild på honom och Bacharach på Instagram och skriver:

”Sorgligt när ens gamla hjältar går bort. Burt Bacharach har avlidit 94 år gammal. Förutom Beatles så är nog Bacharach’s musik den som jag älskat och spelat mest. Särskilt alla låtar han skrev till Dionne Warwick. Tack för musiken Burt.”

Även journalisten Jan Gradvall delar en bild med kompositören och skriver på Instagram:

”Tack för så många av tidernas vackraste melodier, Burt Bacharach.”

Musikproducenten Andreas Carlsson berättar i ett Instagram-inlägg att han var vän med låtskrivaren och att de skrev musik tillsammans.

”Jag är ledsen att få reda på att den store Burt Bacharach har gått bort”, skriver Andreas Carlsson på Instagram.