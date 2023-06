”Mad men”-skådespelarna har gift sig

”Mad men”-stjärnorna Jon Hamm och Anna Osceola har gift sig, rapporterar TMZ.

De gifte sig på platsen där ”Mad men”-finalen spelades in.

Enligt TMZ ska de ha gått in till ledmotivet i James Bond-filmen ”You only live twice”.

Jon Hamm, 52, och Anna Osceola, 35, träffades första gången 2015 under inspelningarna av finalavsnittet i tv-serien.

TMZ skriver att paret började dejta för två år sedan, efter att Hamm hade brutit upp med dåvarande partnern Jennifer Westfeldt, 53. De förlovade sig förra året, skriver sajten.

Jon Hamm blev känd för sin insats som karaktären Don Draper i ”Mad men”, och Anna Osceola spelade receptionisten Clementine, som dök upp i den sista säsongen av tv-serien.

Enligt TMZ ägde bröllopet rum under lördagen, på samma plats som finalavsnittet spelades in, vid Anderson Canyon i Big Sur, i Kalifornien, och sajten skriver att brudparet gjorde entré till ledmotivet i James Bond-filmen ”You only die twice”

Men platsen för bröllopet var inte det enda ”Mad men”-relaterade. På gästlistan fanns flera av skådisarna från serien med, bland annat dök Hamms skådiskollega John Slattery, 60, som spelade karaktären Roger Sterling, upp för att lyckönska paret.

Andra kända ansikten som var på plats var Tina Fey, 53, Paul Rudd, 54, och Billy Crudup, 54.