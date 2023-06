”Lotta på Liseberg” hotades av regnkaoset

Tvingades avbryta genrepet

Uppdaterad 20:01 | Publicerad 18:55

Dela artikeln

Kvällens ”Lotta på Liseberg” hotades av det stora regnovädret i Göteborg.

Regnet blev så kraftigt att man tvingades avbryta genrepet då tekniken blev regnskadad.

– Vi gör en del förändringar i innehållet, meddelar exekutiv producent Jonathan Nordin.

Genrepet inför kvällens ”Lotta på Liseberg” tvingades avbrytas på grund av regnkaos i Göteborg.

I ett pressmeddelande sa exekutiv producent Jonathan Nordin att planen var att försöka genomföra sändningen.

– Repetitionerna är avbrutna och vi arbetar just nu med att säkra och återställa all teknik. Just nu ligger allt fokus på att försöka genomföra sändningen som planerat 20:00 i TV4.

helskärm Regnkaoset gjorde att genrepet av ”Lotta på Liseberg” fick avbrytas.

Tekniken regnskadad

I ett meddelande till Aftonbladet beskrev Nordin produktionens arbete för att kunna genomföra sändningen.

– Just nu är allt avbrutet för att kunna rädda den teknik som drabbats av regnet. Vi har just nu mindre än två timmar kvar till sändning och hoppas att regnet avtar.

Han berättar att den oerhört stora mängden regn överraskade dem, vilket gjorde att tekniken regnskadades och all publik fick lämna området.

– Just nu jobbar alla febrilt med att säkra den mest nödvändiga tekniken.

Gör förändringar i innehållet

Nu står det klart att sändningen kommer att genomföras.

– Vår ambition är att programmet kommer att sändas som planerat, men på grund av ovädret gör vi en del förändringar i innehållet, meddelar Jonathan Nordin.