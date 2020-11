Rapparen King Von död – sköts under stort bråk

Blev 26 år gammal – sörjs av LeBron James

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 07 november 2020 kl. 00.44

Foto: YOUTUBE King Von i officiella videon till låten ”Took her to the O”.

King Von är död, skriver New York Times.

Den amerikanske rapparen var en av flera personer som sköts under ett gräl utanför en bar i Atlanta.

Han blev 26 år gammal.

Flera amerikanska medier, bland andra New York Times och TMZ, rapporterar att stjärnskottet Dayvon Bennet, mer känd som King Von, är död.

Det var tidigt på fredagsmorgonen, amerikansk tid, som han sköts under ett bråk som också involverade både tjänstgörande och lediga poliser som försökte bryta upp bråket, skriver New York Times.

Bråk utanför bar

King Von var bland två grupper av män som började bråka utanför en bar i Atlanta och bråket ledde till skottlossning, säger en talesperson för polisen i ett uttalande under fredagen. När polisen konfronterade de som sköt ledde det till ytterligare skott.

Polisen säger att tre personer på plats med skottskador kördes till sjukhus, medan tre andra, inklusive King Von, lämnade platsen och kördes till sjukhus i privata fordon. Ingen polis skadades i skjutningen. Totalt dog tre personer.

– Vid den här tidpunkten tror våra utredare att Mr Bennet sköts under den första skjutningen mellan de två grupperna av män, innan polisen kom dit och försökte stoppa skjutningen, säger Atlanta-polisen.

De säger också att även polisens agerande i situationen kommer att utredas.

King Von, född i Chicago, släppte nyligen sitt tredje album. New York Times skriver att han under sina tonår åkte in och ut ur fängelset, och hade flyttat till Atlanta för att fokusera på musiken.

Foto: YOUTUBE King Von i officiella videon till låten ”Took her to the O”.

Lebron James: ”Vila lugnt”

På Spotify har låten ”Crazy story” fler än 35 miljoner lyssningar, och ”Took her to the O” har fler än 22 miljoner lyssningar.

Artisterna Chance the Rapper och Lil Durk är bara några av alla som uttrycker sin sorg på sociala medier.

Basketstjärnan LeBron James skriver i ett Twitterinlägg:

”Fan, vila lugnt Von! Bronny, Bryce och jag diggade hans musik och historieberättande. Killen hade en jävligt bra framtid framför sig. Mina böner går till hans familj”.

Damn Rest Easy Von! Bronny, Bryce and I rocked with his music and story telling! The kid had a damn good future ahe… https://t.co/XDXHPkgpYz Damn Rest Easy Von! Bronny, Bryce and I rocked with his music and story telling! The kid had a damn good future ahe… https://t.co/XDXHPkgpYz

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 07 november 2020 kl. 00.44

LÄS VIDARE