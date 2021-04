1. ”Exterminate all the brutes” (dokumentärserie, HBO)

Med utgångspunkt från bland annat Joseph Conrads ”Mörkrets hjärta” och Sven Lindqvists ”Utrota varenda jävel” har Raoul Peck gjort en obarmhärtig skildring av västvärldens ofattbara grymhet. Eller hur kolonialismen och rasismen byggde vår civilisation genom våld, vapen och folkmord.

2. ”Hjärtlinjer” (bok, Brit Bennett)

De två svarta tvillingdöttrarna Desiree och Stella Vignes skiljs åt som tonåringar i New Orleans. Den ena av dem upptäcker fördelen med att leva som vit i USA, och resten är en lång och sorgset vacker smärtpunkt.

3. ”Remember we were lovers” (låt, Bobby Gillespie & Jhenny Beth)

Per Bjurman har rätt. Det här är soul som kommer ge dig dina fiskar varma.