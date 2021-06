Usher ska få barn igen – blev pappa senast i höstas

Stjärnan ska bli pappa för fjärde gången

Usher och flickvännen Jenn Goicoechea väntar tillökning – igen.

Paret fick senast en dotter i höstas.

Det kommande barnet blir artistens fjärde.

Usher, 42, och Jenn Goicoechea, 37, fick sitt första gemensamma barn, åtta månader gamla dottern Sovereign, i höstas.

Nu är det dags för paret att bli föräldrar igen, skriver People.

Artisten och flickvännen, som också jobbar i musikbranschen, fotograferades på röda mattan under en musikgala tidigare i veckan, där de poserade tillsammans och höll om hennes gravidmage. När barnet är beräknat är inte känt.

”En till”

Jenn Goicoechea har också lagt ut gravidbilder på Instagram.

”En till”, skriver hon till inlägget.

Usher har sedan tidigare två söner, en 13-åring som också heter Usher och Naviyd, 12, med sin exfru Tameka Foster.

Artisten, som har superhits som ”Yeah”, ”My boo”, ”Burn” och ”U got it bad”, sågs för första gången ihop med Jenn Goicoechea under hösten 2019. Han var innan dess gift med Grace Miguel 2015-2018. Tamaka Foster var han gift med 2007–2009.

