Det svenska Oscars-hoppet står till Molly Sandén

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 15 mars 2021 kl. 19.02

”Mank” fick visserligen flest Oscars-nomineringar, tio stycken.

Annars var det mer mångfald än någonsin tidigare. Stor vinstchans för danska filmen ”En runda till”. Och Molly Sandén med i kampen om bästa sång.

David Finchers Netflix-producerade ”Mank”, om manusförfattaren (Gary Oldman) till Orson Welles-klassikern ”En sensation”/Citizen Kane” (1941), får väl representera ”det gamla Hollywood”. För den handlar om Hollywood, utspelas där, är gjord som en gammaldags svartvit film från den tiden och är säkert framröstad av de äldre män som fortfarande är flest bland Oscarsakademiens nästan 10 000 medlemmar. Lär dock knappast vinna så många priser. En film som mer imponerar än engagerar.

Foto: TT NYHETSBYRÅN ”Mank” har tio Oscars-nomineringar.

Sex filmer har sex nomineringar

Tror inte någon film tar något som ens liknar storslam i år. Hela sex filmer har sex nomineringar var, flest tunga priser tror jag ”Nomadland” får, typ bästa film, regi och kanske skådespelerska, största hindret för Frances McDormand är nog att hon redan vunnit två gånger.

Vad som verkligen skiljer årets nomineringar är dels att de flesta filmerna bara sporadiskt har visats på bio, det är strömningstjänsterna som gäller och allra mest Netflix, med 36 nomineringar. Men också att klagomålen på mångfald har hörsammats mer än någonsin. Hela nio av tjugo nominerade skådespelare är ”people of color”, som de säger i USA. I det här fallet svarta eller personer med asiatisk bakgrund.

Det är också för första gången två kvinnor (av fem nominerade) som tävlar om en regi-Oscar. Hade lätt kunnat bli tre, Regina King var säkert nära en nominering för ”One night in Miami”. Enda vinnaren hittills är Kathryn Bigelow för ”The hurt locker” 2010.

Är storfavorit att vinna

Amanda Kernells ”Charter” föll bort i första gallringen i Bästa internationella film-klassen. Dansk-svenska ”En runda till” – delvis inspelad i Trollhättan och Vänsersborg och med svensk premiär 9 april – stärkte definitivt sina vinstchanser när Thomas Vinterberg även nominerades i regiklassen, mycket ovanligt för filmer som inte är engelskspråkiga.

Det faktum att Mads Mikkelsen även räknas som en stor internationell stjärna, gör den till storfavorit att vinna. Främsta utmanaren ”Quo vadis, Aida?” (går på bio här nu) är minst lika bra, men kanske för dyster för många, den utspelas under Balkankriget på 1990-talet.

Foto: Henrik Montgomery Molly Sandén är nominerad i kategorin ”Bästa sång”

Svenska artisten nominerad

Det svenska hoppet står till – Molly Sandén!

Hade någon påsått att hon skulle vara Oscarsaktuell för ett år sedan, hade man väl trott att människan varit galen. Alltså, inget ont om Molly, men hennes karriär har ju inte direkt pekat åt det hållet.

Nu har hon lånat ut sin härliga röst till Rachel McAdams rollfigur i ”Eurovision song contest: The story of Fire Saga”. Balladen är faktiskt bäst av de fem låtarna. Men frågan är om så många i Oscarsjuryn sett Will Ferrell-komedin. Däremot känner de säkert till att titellåten till Sophia Loren-snyftaren ”Med livet framför sej” har skrivits av Dianne Warren – nominerad elva gånger, senast 2018, 2019 och 2020, utan att vinna. Det är liksom hennes tur...

Galan äger rum natten till 26 april. Den sänds direkt i TV 4 och på TV 4 Play och C More.

