Kristian Luuk: ”Det är coolt att göra nöje av emballage”

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 26 mars 2021 kl. 12.59

Foto: PETER WIXTRÖM Kristian Luuk är aktuell med ”Veckans ord med Kristian Luuk”.

NÖJE

Med ”På spåret” är Kristian Luuk, 54, svensk tv:s kung när det gäller fredagsunderhållning.

”Veckans ord med Kristian Luuk”, premiär under fredagskvällen, är ett helt annorlunda och nyskapande nöjesprogram.

– ”På spåret” är en koloss i public service-utbudet. Det nya programmet är mer personligt. Det är coolt och modigt att få göra fredagsnöje av ordet emballage, säger han.

Programtiteln tål att diskuteras. När den här intervjun styrdes upp, var min spontana reaktion:

Varför är det inte Kristian Luuks kollega från ”På spåret”, Fredrik Lindström, som leder det? Han som har gjort sig en hel karriär på att skriva böcker och göra tv-program på olika varianter om svenska språket.

– Jag föreslog tidigt ”Veckans ord” som arbetsnamn och cheferna sa: Bara vi kan lägga till ”med Kristian Luuk”. Jag hade gärna sluppit det, men jag fattar hur de tänker.

– Programmet handlar inte om adjektiv och adverb och sådana saker och vi analyserar inte låneord.

Så… vad sjutton är då ”Veckans ord med Kristian Luuk” för program? Det som tillsammans med ”Bäst i test” ska hjälpa SVT att vinna kampen om tittarna mot TV 4:s storsatsning ”Masked singer”.

Jo, det utgår från ett ord i varje program, hotell i premiärprogrammet.

Sedan tacklar man begreppet hotell från alla möjliga väntade och oväntade infallsvinklar. I intervjuer i den fina studion och i reportage. Skådespelerskan Malin Crépin berättar med sensuell röst kul fakta. Ibland uppklädd och promenerande omkring. Ibland i ett skumbad. Allting är gjort med glimten i ögat och med Kristian Luuks underfundiga humor.

Och till skillnad från många försvenskade utländska programkoncept, är detta en originalidé.

– Redaktören från mitt förra projekt, Hanna Eklöf, sa att jag borde göra något mer explainer- och folkbildningsaktigt. Vi kopplade på producenten Cia Axelsson och tillsammans har vi utvecklat det här under hösten. ”På spåret” är mallat, här har vi skapat mallen.

Hur många ord hade ni från början?

– Ett hundratal. Så gick 30 vidare till redaktörerna som började småreka.

– Det intressanta är ju att alla gäster är amatörer, entusiaster och experter. Det var ju en chansning om de skulle gå igenom rutan.

Foto: PETER WIXTRÖM Kristian Luuk ska fortsätta leda ”På spåret” i minst två år till.

John Cleese är med och pratar hotell, utifrån tv-serien ”Pang i bygget”, i första programmet. Är han den enda kändisen?

– Ja, i princip. Vi har en astronaut med i näsa-programmet, Jessica Meir, hon är halvsvensk.

”Näsa-programmet”… vilka ord har mer fått varsitt program?

– Andra programmet är det kassaskåp. Sedan näsa, sedan Jennifer, det sticker ut lite grann och är mitt favoritavsnitt, det handlar om allt från Jennifer Anistons frisyr till att vi har en kvinna från Skatteverket som är med och bestämmer vad folk får heta eller inte. Sedan kommer ägg och allra sist emballage. Alltså kartonger. Det är rätt coolt att få göra fredagsnöje på det ordet.

Och du gör själv reportage?

– Jag var och städade på ett hotell. Är med och spränger kassaskåp. I äggprogrammet är vi på en störromsfabrik i Småland som gör rysk kaviar. I Jennifer-programmet besöker jag årsmötet för Kenneth-klubben. Det var bara några som döptes till det förra året. Det är ett namn på nedåtgående.

Hur är det med ditt namn, Kristian?

– Jag tror det är ett lite udda namn som puttrar på. Jag heter Ants i mellannamn.

Det namnet, har sitt ursprung i att familjen Luuk har sina rötter i Estland. Kristians föräldrar träffades här i 25-årsåldern. De var bara barn när deras familjer på varsitt håll hade flytt från Estland under andra världskriget.

– Flykten är jättejämförbar med de vi har sett till Grekland under senare år. Det var småbåtar som guppade på Östersjön och tyska patrullbåtar som inspekterade. Estland var först ockuperat av Stalin, sedan Hitler, sedan Stalin igen.

– Jag har ju aldrig drabbats av rasism eller invandrarfientlighet. Men det är ändå inbyggt med modersmjölken att vi kommer från ett annat land. Då finns det en stark kraft att man inte ska ta något för givet, att man ska ta plats och lyckas i det nya landet.

Foto: PETER WIXTRÖM ”Jag lever själv och har nog kommit både närmare mina barn och lärt känna mig själv bättre på det sättet”.

Det var tänkt att Kristian skulle bli läkare. Men 4,8 räckte inte i betyg, det krävdes 5,0, så det blev Handelshögskolan i stället. Två år yngre brorsan Martin pluggade till jurist. Ingen av dem har någonsin jobbat med det de utbildade sig till.

Kristian blev, efter busringningarna i P 3-programmet ”Hassan”, programledare i tv. Martin blev medlem i legendariska Killinggänget och författare. Båda har fuskat som skådespelare lite grann. Och uppträdde 2014 med showen ”Bröderna Luuk – får man göra slut med sitt syskon?”. Emma Bucht regisserade en föreställning med både humor och smärtpunkter.

– Vi åkte på turné med Riksteatern och gjorde säkert 35 föreställningar. Martin är min bästa vän och en av Sveriges roligaste manusförfattare. Jag tycker han var underutnyttjad i Killinggänget. På mitt initiativ skulle vi åkt till New York i fjol och hittat på något mer. Biljetter var bokade. Sedan kom corona.

Leder man program som ”Se kväll med Luuk” i TV 4 och ”Melodifestivalen” och ”På spåret” i SVT, kommer med det ett kändisskap och intresse för privatlivet som Kristian Luuk inte alls är lika bekväm att prata om.

Han har två barn – Smilla, 23, och Sebastian, 21 – med första frun Anna, som nu är hög chef på SVT. Dock inte för de avdelningar som Kristian huserar under, bör väl påpekas. Han har Holger, 11, med Carina Berg, programledare på Kanal 5/discovery+, som nu är gift och har barn med fotbollsspelaren Erik Berg (före detta Johansson) i Djurgården.

Hur är det att vara förälder till två generationer barn?

– Roligt, spännande och annorlunda. Det fanns inga iPads när mina stora barn växte upp. Jag tror man blir en bättre förälder andra omgången. Det är skönt att fortfarande ha något barn hemma. Samtidigt blir de stora barnen lite som halvföräldrar till det yngre syskonet.

– Jag lever själv och har nog kommit både närmare mina barn och lärt känna mig själv bättre på det sättet. Jag kan tycka att många går från relation till relation, det kan vara en fördel ibland att stanna upp och leva själv. Och är det inte roligt att min dotter ibland vill dj:a med mig?

(Annars pluggar hon copywriting på Berghs och har skrivit böcker om glutenfri mat).

Vad händer om du och Fredrik Lindström ställer er i en bar på en hipp krog?

– Du tänker på som raggningsgrej… (skratt). Jag vet inte vad som skulle hända. De gånger det har hänt, att vi gått ut ihop, är det mest bara glada tillrop. Oftast ”Vart är vi på väg?”.

Grunden i Kristian Luuks kontrakt med SVT är, förstås, ”På spåret”. Det ska han och Fredrik leda två år till, minst. Men han ser ju gärna att det blir fler säsonger av det nya programmet också.

– Det är ju ändlöst med ord, vi kan köra i många säsonger. Ofta ”sätter sig” ett program inte alltid under första säsongen.

FAKTA Kristian Luuk Namn: Kristian Luuk.

Ålder: 54.

Bor: Lägenhet i Stockholm.

Familj: Tre barn, 11, 21 och 23 år.

Aktuell: Med ”Veckans ord med Kristian Luuk”, premiär i kväll i SVT 1. LÄS MER

Kristian Luuk om…

… att bo i San Francisco när han var 11-14 år:

– Pappa jobbade på IBM där. USA-åren präglade mig väldigt mycket. Sverige var då ett u-land när det gäller media. Två tv-kanaler i svartvitt. I USA var det 50 kanaler, fyrfärg, hur många radiokanaler som helst och man kunde äta tacos! Och allt detta i en formbar ålder. Men som helhet har den estniska bakgrunden präglat mig ännu mer. Det här jävlaranammat.

… första tv-programmet ”Knesset” i ZTV:

– Det var en experimentell verkstad, en plantskola, nu pågår sådant på nätet. När de ringde sa jag: Måste man inte vara skitsnygg, som en fotomodell? Det blev ju min språngbräda in i tv-världen. Själva tv-skolan för mig var en scenograf som sa: Titta i kameran där det lyser rött.

… med- och motgångar med ”Sen kväll med Luuk”:

– Det var motvind. Det vände först under tredje säsongen. Jag skickade en artikel om Conan O'Brien (amerikansk talk show-värd) till TV4:s nöjeschef Per Sundin med rubriken där O'Brien sa: ”It all happened in the third season”. Efteråt har Sundin sagt att artikeln övertygade honom om att ge oss en tredje säsong. Men jag hade svårt att njuta av framgången. Var så fokuserad på att vi skulle vara bäst. Plötsligt hade det gått nio år. Då ville jag göra något annat.

… kritiken mot att han ofta är så högljudd i början av ”På spåret”-programmen:

– Min energi där är fredagskväll, party, full rulle. Det är det vanligaste klagomålet jag får. Både på mejl och brev skrivna med snirklig handstil. ”Varför skriker du så mycket?” står det. Undertecknad med, typ, Mvh, Bengt i Kramfors. Eftersom det är en så stark åsikt har vi pratat om det på redaktionsmöten – och unisont beslutat att fortsätta i samma stil. Med tre miljoner tittare kan alla inte tycka likadant.

… gästspelet som skådespelare i SVT:s komediserie ”Dips”:

– Rollen är ju skriven med mig i åtanke. Jag har fått mycket beröm och blivit erbjuden en del andra roller. Om jag vore chef på UD, skulle jag nog vara ungefär som i tv-serien. Det vore kul att skådespela mer. Gärna i en lite mer seriös roll. Få vara lite sårbar. Samtidigt är det svårt med ett programledaransikte, folk tänker där kommer ”På spåret”-gubben.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 26 mars 2021 kl. 12.59