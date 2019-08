Alf Svensson + FÖLJ

Alf Svensson till attack mot Netflix-dokumentär

”Inte vid något tillfälle”

avTorbjörn Ek

22 augusti 2019 11:47

I en Netflixdokumentär pekas kristna sammanslutningen The Fellowship ut som en sekt – med stort politiskt inflytande.

Nu kritiseras serien av Alf Svensson som tidigare varit svensk kontaktperson för organisationen.

– Den var tendentiös, säger Kristdemokraternas förra partiledare till Dagens Nyheter.

Dokumentären ”The Family: makt, politik och fundamentalism i USA” på Netflix skildrar det hemliga kristna sällskapet The Fellowship som ett nätverk med enormt inflytande i världspolitiken.

Den kristna sammanslutningen står bland annat bakom den nationella bönefrukosten i USA:s huvudstad Washington DC där USA:s president deltagit ända sedan Dwight D Eisenhower var president på 50- och 60-talet. The Fellowships förra ledare Douglas Coe, som avled 2017, beskrivs som den mest inflytelserika kristna ledaren i världen tack vare sina nära kontakter med flera presidenter.











1 av 4 | Foto: Henrik Montgomery/ TT NYHETSBYRÅN Alf Svensson.

Men Coes svenska kontaktperson, förra partiledaren för Kristdemokraterna, Alf Svensson, kritiserar nu Netflix-dokumentären i Dagens Nyheter.

– Jag tycker den var tendentiös, säger han till tidningen.

– Man fick det gärna till att det var en väldigt inavlad organisation och gärna ett drag av att militanta högerkristna tog sig fram. Så uppfattade jag det inte och jag tror inte heller att det var så.

Deltagit i bönefrukosten

Alf Svensson har själv deltagit i bönefrukosten mellan fem och tio gånger, första gången 1981, och var under många år den som förmedlade inbjudningar till svenskar via sitt uppdrag som svensk kontaktperson för Douglas Coe. Han avfärdar att The Fellowship skulle ägna sig åt partipolitisk debatt och menar istället att det som i dokumentären beskrivs som en hemlig organisation kommer av att bönegrupperna behöver vara slutna på grund av att deltagarna ska känna sig trygga att ta upp känsliga personliga bekymmer.

– Det är en väldigt fin idé med de bönegrupper som har skapats. De finns i kongressen i USA och i en hel del parlament runt om i världen. Grupperna är väldigt slutna på grund av behoven att tala om personliga bekymmer och vilka problem man brottas med vid sidan av politiken. Men det är inte partipolitisk debatt man sysslar med, säger Alf Svensson till Dagens Nyheter.

I dokumentären hävdas att The Fellowships medlemmar rest runt i världen för att påverka den politiska debatten, men Alf Svensson säger sig inte ha sett något av det, trots att han tog emot Douglas Coe som gäst under ett Sverigebesök 2006.

– Inte vid något tillfälle har någon försökt påverka mig politiskt, säger han till Dagens Nyheter.

