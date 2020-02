Rockstjärnan om livet efter cancerbeskedet

”Jag visste inte hur länge jag skulle leva”

avRosanna Berg

Publicerad: 22 februari 2020 kl. 15.17

”Black Sabbath”-gitarristen Tony Iommi fick ett tungt cancerbesked 2012.

Nu berättar han om livet efter diagnosen.

– Jag uppskattar mitt liv, men jag saknar att stå på scen, säger han.

En av världens skickligaste gitarrister kommer till Stockholm för en exklusiv show i maj. Det är originalmedlemmen och grundaren av metallbandet Black Sabbath Tony Iommi, 72, som ger en show med berättelser ur sitt liv tillsammans med musikaliska inslag.

– Det är trevligt, jag gillar att göra den här typ av shower. Det är ett alternativ för mig i stället för att turnera och spela på scen, det är ett sätt att möta publiken igen, säger han.

Om cancerbeskedet

Tidigt 2012 diagnostiserades han med lymfkörtelcancer. Ett besked som vände upp och ner på hela hans liv.

– När jag fick reda på att jag diagnostiserats med cancer blev jag tvungen att tänka om. Det var precis i samband med att vi skulle börja skriva ett nytt album, vårt sista album. Det var en hemsk tid för jag visste inte riktigt hur länge jag skulle leva eller om jag skulle kunna vara med och skriva albumet. Så därför behövde vi jobba snabbt.

2013 släpptes det sista Black Sabbath-albumet ”13”. Bandet avslutade karriären med en spelning fyra år senare i hemstaden Birmingham i England.

Foto: Dan Steinberg / AP Tony Iommi, Ozzy Osbourne och Geezer Butler.

Idag turnerar han lite försiktigt och går på regelbundna kontroller. Han håller modet uppe och mår under omständigheterna ”helt okej”.

– Jag har aldrig tagit något för givet, jag försöker alltid vara på topp så gott det går.

Om vännen Ozzy Osbournes sjukdom

Tony Iommi bildade Black Sabbath 1968 tillsammans med Bill Ward, 71, Geezer Butler, 70, och Ozzy Osbourne, 71. I år är det 50 år sedan debutalbumet ”Black Sabbath” släpptes och han är än idag nära vän med Ozzy Osbourne. Han säger att han har känt till Osbournes Parkinson-diagnos en längre tid.

– Han har alltid haft skakningar, i alla fall i 10-15 år. Men han körde på och tog sin medicin. Det är väl nu som han inser att han måste testa andra behandlingar. Han ska snart åka till Schweiz och prova en behandling där.

Han berättar att de pratar i telefon en gång i veckan och ses så ofta de kan.

– Jag tittar till honom och han tittar till mig. Vi har alltid haft en fin kontakt.

Vad är viktigt i livet?

– Att hålla mig vid liv. Jag uppskattar mitt liv, men jag saknar att stå på scen och spela även om jag spelar hemma. Jag kommer att spela in ny musik, det är viktigt för mig.

Blev av med fingertopparna

Många menar att det var Tony Iommi som uppfann heavy metal. När han var 17 år blev han av med två fingertoppar i en arbetsplatsolycka och det var nära att gitarrkarriären fick ett slut. Men med envishet lärde han sig ett nytt gitarrgrepp och att spela på ett helt nytt sätt. Han har blivit utsedd till en av världens bästa gitarrister genom tiderna av Rolling stone.

– Jag blev fast besluten om att få det att fungera. Jag jobbade hårt för ett mäktigare ljud.

Tony Iommi uppträder med ”In conversation with Tony Iommi – The life and times of the ”Iron Man”, på Lilla Cirkus i Stockholm den 15 maj.

LÄS OCKSÅ Ozzy Osbournes nya hälsobesked: Jag är inte döende

KOPIERA LÄNK