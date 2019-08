Adam Pålsson + FÖLJ

Brad Pitt har gjort påkostat rymdäventyr – men dissar ”Star wars”-filmerna

avJan-Olov Andersson

29 augusti 2019 21:04

VENEDIG. Brad Pitt – festivalens allra största stjärna – är här med rymdäventyret ”Ad Astra”.

Samtidigt avslöjar han att han inte alls gillar alla tiders största rymdsaga.

– ”Star wars” har aldrig tilltalat mig, varken när jag var ung eller i dag, säger han till Aftonbladet.



1 av 2 | Foto: Joel C Ryan / TT NYHETSBYRÅN Brad Pitt under presskonferensen för filmen ”Ad Astra” i Venedig.

Fullpackat i biosalongerna. Fullpackat på presskonferensen. Journalister som nästan slåss om att få ta selfies med honom efteråt. Brad Pitt, 55, är verkligen en superstjärna.

Hans filmbolag Planet B har varit med om att producera rymdäventyret ”Ad Astra” för nästan 900 miljoner kronor. Han spelar astronauten som åker ut i rymden för att rädda världen från en katastrof och för att kanske återse sin far (Tommy Lee Jones), spårlöst försvunnen sedan ett uppdrag många år tidigare.

Regissören James Gray och skådespelarna Ruth Negga och Liv Tyler är också med på presskonferensen, men så gott som alla journalister har bara A question for Mr Pitt.

Varför ville han göra filmen?

– Jag har känt James Gray sedan 1990-talet. Vi har alltid velat göra en film ihop. Det är här vår film om manlighet. Vi har båda vuxit upp i en era när män skulle dölja sina svaga sidor, kanske skämmas för dem

Hur förbereder man sig för att spela astronaut?

– Inför alla roller man gör rotar man i sina egna sår. Eller bra saker också. Filmen skildrar ju ett fader-och-son-förhållande. Filmen har väckt tankar både om min egen far och hur jag är mot alla mina barn.

Frågade du din kompis George Clooney, som ju spelade astronaut i ”Gravity”, om råd?

– Ja, faktiskt. Fast han hånade mig mest för att jag skulle bli tvungen att vara upphängd framför en greenscreen i massor av rep som sedan suddas ut digitalt. Och han hade tyvärr rätt…

”Köper inte det där”

När Brad Pitt och jag sedan träffas själva, för en intervju för aftonbladet.se (den kommer närmare filmens premiär), vill han reda ut ryktet som går att han inte gillar rymdfilmer.

– Det gäller bara ”Star wars”. Jag köper inte det där att alla är antingen bara goda eller bara onda. Men annars gillar jag ”År 2001 – ett rymdäventyr”, de bästa Alien-filmerna och Tarkovskij-filmen ”Solaris”.

”Ad Astra” har biopremiär 20 september. Men just nu gör Brad Pitt braksuccé i sin kanske bästa roll någonsin, som stuntman i Quentin Tarantinos ”Once upon a time… in Hollywood”.

– En fantastisk roll och väldigt roligt att spela in, med ”Leo” (Leonardo Di Caprio) och Quentin Tarantino. Honom har jag också känt länge.

Och hur tacklar du Oscarssnacket?

– Sådana priser är en bonus. Det som verkligen gäller är att biopuliken kommer. Och kanske ännu mer att folk talar om saker man gjort om 10, 20 eller 30 år. Som ”Thelma & Louise”. Jag tror Tarantinos film också har en lång livslängd.

FREDAGENS…

…SCHEMA

Världspremiär för Roman Polanskis i förväg omstridda ”J'accuse”, om en känd rättsskandal i Frankrike. Jean Dujardin, Louis Garrel och Emmanuelle Seigner har huvudrollerna. Kristen Stewart spelar franska filmstjärnan Jean Seberg (1908-1979) i ”Seberg”. Handlar om hur hon fick FBI efter sig för att hon umgicks med politiskt aktiva afroamerikaner i USA.

…SVENSK

Adam Pålsson. Såg norska ”Barn”, som tävlar i sidosektionen Venice Days. Starkt, men lite för långt, drama om både skolelevers och deras föräldragenerations problem. Och mitt bland alla norska skådespelare, dyker plötsligt Månsson upp i en liten, men viktig, biroll.

…HYLLNING

Pedro Almodóvar blev väldigt uppenbart glad över att få ta emot ett heders-Guldlejon för sin långa karriär.

– Jag har aldrig försökt förändra världen, så pretentiös är jag inte, utan har bara velat försöka förklara mitt eget liv på ett underhållande sätt, sa han i sitt tacktal.

LÄS OCKSÅ Heta känslor mellan juryns ordförande och Venedigfestivalens chef

LÄS OCKSÅ It’s raining men, hallelujah på årets Venedig-festival

LÄS OCKSÅ Juliette Binoche förverkligade två drömmar i Venedigs öppningsfilm