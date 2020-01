Fjolårsmästarna svårslagna även den här säsongen

Nu varvar de upp.

Helt uppenbart kommer förra säsongens vinnare Parisa Amiri och Gunnar Wetterberg absolut att utmana lag ”Jossar”, de som har imponerat allra mest hittills i SVT:s ”På spåret”.

Just nu, innan vi har sett och hört något av lagen i den tredje gruppen, känns de som de självklara finalisterna:

Lag ”Jossar” – alltså Johar Bendjelloul och Josefin Johansson – har varit bäst hittills. Högsta poängen, 44, och det enda lag som fått +++++ , efter en stenhård gruppfinal mot Cecilia Hagen/Jonatan Unge, vars 40 poäng hade räckt till seger i 9 av 10 matcher i ”På spåret”.

Men nu varvar senaste mästarna Parisa Amiri och Gunnar Wetterberg upp.

Under segersäsongen hade de aldrig sämre än 33 poäng. Högsta noteringen var 37.

Nu är det deras lägsta, i förra matchen. Den här gången vann de med 42-24 mot ”slagpåsarna” Mikael ”Äpplet” Appelgren och AnnaMaria Fredholm. Tror inte de blir inbjudna igen, men de har förlorat med charmen och humorn i behåll och hängde med lite bättre den här gången, de vann till och med en delfråga.

Till synes lugnt och metodiskt vann Parisa och Gunnar alla tre resmålen – Memphis, Arvidsjaur, Bryssel – med 6-4. På Memphis och Bryssel hade de full pott på alla frågor, utom en.

Och de är ett härligt par i burarna. Charmiga och roliga, även om Parisas sätt att plocka lite stilpoäng ibland kanske kan tyckas vara på gränsen till drygt. Gunnar tycks kunna allt som inte hon kan. Annars sitter han och ler glatt mot henne, ungefär som om det vore en dotter han är otroligt stolt över.

Så bra var lagen:

++++

Parisa Amiri/Gunnar Wetterberg. Hon är journalist med inriktning på populärkultur och har varit programledare i radio och tv, bland annat SVT:s kulturmagasin ”Kobra”. Han är historiker och författare, fristående kolumnist på Expressens ledarsida och har jobbat på Riksrevisionsverket, Finansdepartementet och Svenska Kommunförbundet. Är även känd från SVT:s ”Fråga Lund”. Helt suveräna.

++

Mikael Appelgren/AnnaMaria Fredholm. Han kallas ”Äpplet” och tillhörde under 1980- och 1990-talen världseliten i bordtennis. Han vann, i lag och singel, elva EM-guld och fyra VM-guld. Hon är kulturvetare, journalist och författare. Debuterade med romanen ”Välkommen ut på andra sidan”, en berättelse med feministiska förtecken om tre kvinnor, för sju år sedan. Annars är hon mest känd för att bevaka sport, främst i SVT Sport, där hon i Vinterstudion bland annat har bevakat skidskytte. Debutanter i ”På spåret” och… det märks.

Så bra var musiken:

++

Vaz. Det känns nästan som Kristian Luuk ibland är smått förälskad i systerduon Jenny och Cecilia Vaz. Mer än tv-tittarna lär ha blivit i alla fall. Bandet är habilt, men de har knappast gått igenom rutan på det sättet att det plötsligt lär bli publikrusning var de än spelar, tack vare deras medverkan i ”På spåret”.

Överlag har musikfrågorna var lite tråkigare än i fjol. Varken Vaz själva eller ihop med göteborgssångerskan Frida Sundemo, gjorde de något som fäste den här gången.

Några kul repliker:

Det är roligt att vara instängd, göra saker på tid, allt sådant man älskar i livet, bli förnedrad. AnnaMaria Fredholm analyserar lagets medverkan i programmet.

Gud, det där kan man betala för att se mer av. Parisa Amiri, när Fredrik Lindström plötsligt började sjunga Britney Spears-låten ”…Baby one more time”.

Var kommer Fares Fares in i det här? Kristian Luuk, efter en delfråga där man skulle svara på vilka djur som hette lutra lutra, vulpes vulpes och grus grus på latin.

