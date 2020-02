Henrik Schyfferts film vann två priser

avJan-Olov Andersson

Publicerad: 02 februari 2020 kl. 22.36

Norska filmen ”Barn” och Henrik Schyfferts ”Spring Uje spring” blev de stora vinnarna på årets upplaga av Göteborg Film Festival.

”Barn” vann det stora priset på en miljon kronor. Schyfferts film vann både kritikernas och publikens pris.

Foto: ANDERS DEROS Henrik Schyffert

Det var den 43:e upplagan av Sveriges största filmfestival. Sedan några år tillbaka har man hela världens största kontantpris, en miljon kronor, för vinnaren bland de åtta filmer som tävlar i kategorin Nordic competition.

Förstapriset gick till norska ”Barn”, ett drama om hur ett dödsfall bland tonåringar även påverkar flera vuxnas liv. Henriette Steenstrup från samma film vann även festivalens pris till bästa skådespelare. Filmen har Sverige-premiär 22 maj.

Av de tre svenska filmer som tävlade gick det bäst för Henrik Schyfferts regidebut ”Spring Uje spring”, som handlar om artisten Uje Brandelius och hur hans familjs liv har förändrats efter att han fick Parkinsons sjukdom för några år sedan. Den vann både FIPRESCI-priset (filmkritikernas pris) och röstades fram till bästa film av festivalens publik. Har Sverige-premiär 20 mars.

Här är samtliga vinnare:

Dragon Award best Nordic film: ”Barn” (Norge).

Dragon Award best acting: Henriette Steenstrup.

FIPRESCI-priset: ”Spring Uje spring”.

Sven Nykvist-priset, bästa foto: Marius Matzow Gulbrandsen för ”Disco” (Finland).

Publikpriset: ”Spring Uje spring”.

Ingmar Bergman-priset, bästa utländska debutfilm: ”Workforce” (Mexiko).

Bästa nordiska dokumentär: ”Colombia in my arms” (Finland).

Bästa utländska film: ”And the birds rained down” (Kanada).



LÄS OCKSÅ Tio svenska tv-serier att kolla in i vår

LÄS OCKSÅ Henrik Schyfferts film är värd en miljon kronor

LÄS OCKSÅ Succé för Henrik Schyfferts och Uje Brandelius film i Göteborg

KOPIERA LÄNK