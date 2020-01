Rihanna och Asap Rocky uppges dejta

Sågs checka in på hotell tillsammans

avRosanna Berg

Publicerad: 30 januari 2020 kl. 11.01

En vecka efter uppbrottet uppges Rihanna dejta igen.

Hon uppges träffa ingen mindre än Asap Rocky.

– De delade en hotellsvit under vistelsen i New York, säger en källa till The Sun.

Världsartisten Rihanna, 31, blev singel så sent som i förra veckan efter tre år tillsammans med miljardären Hassan Jameel, 31. Men singellivet verkade inte vara länge. Nu uppges hon dejta rapparen Asap Rocky, 31, skriver The Sun.

Rihanna och Asap Rocky sägs tidigare haft en romans och är vänner sedan många år tillbaka. I december sågs även Rihanna på Asap Rockys omtalade konsert i Globen.

Foto: Joel C Ryan / TT NYHETSBYRÅN Romansryktena cirkulerar kring Rihanna och ASAP Rocky.

Tog in på hotell tillsammans

Samma dag det blev officiellt att Rihanna och Hassan Jameel gjort slut sågs hon och Asap Rocky tätt intill varandra på en gala i New York. Det dröjde inte länge innan kärleksryktena tog fart.

– De delade en hotellsvit under vistelsen i New York, säger en källa till The Sun.

– Hon är försiktig med att gå ut om dejtandet eftersom det är så nära inpå uppbrottet från Hassan, säger källan.

De verkar trivas i varandras sällskap men tar det försiktigt.

– Det är fortfarande väldigt färskt. Och hon funderar inte så mycket över framtiden, eller om den är med Rocky. Hon är en nybliven singeltjej som vill ha kul, säger källan.

Romansrykten redan 2013

Redan 2013 sågs Rihanna och Asap Rocky tillsammans och ryktena började cirkulera.

– Jag ser inte henne på det sättet. Hon är sexig, absolut, men jag är nöjd, sa han då till India Today.

Publicerad: 30 januari 2020 kl. 11.01