Anna Bergendahl lyser upp det tunga Flinckfiaskot

Publicerad: 08 februari 2020 kl. 12.34

GÖTEBORG. Tävlingen borde för tillfället byta namn.

Från Melodifestivalen till Flinckfiaskot.

Men i kväll handlar det om en helt annan artist än Thorsten.

Nej, Jan Johansen kan inte fylla Thorsten Flincks skor.

Att en nödlösning håller i en mikrofon blir sällan oförglömlig tv.

Flinckfiaskot har dominerat tävlingen ända sedan SVT bestämde sig för att diska den ostädade skådespelaren och artisten. Men det är dags att lämna den farsen ett tag. Meningen är ju inte att Flincks bidrag ska ha någon chans i kväll ändå. Det finns dock en liten möjlighet att Anna Bergendahl går vidare. Hon kan funka.

Foto: PETER WIXTRÖM Anna Bergendahl i Melodifestivalen 2019.

För exakt tio år sedan vann hon hela Flinckfiaskot med bidraget ”This is my life” och fick representera Sverige i Oslo. Det blev en kort resa. Bergendahl åkte ut i kvalet och Europas stoltaste schlagerland missade ESC-finalen för första gången. Den nedåtgående spiralen med The Ark, Charlotte Perrelli och Malena Ernman var därmed fulländad. Tåget nådde fram och stannade på slutdestinationen Botten.

Smällen i Oslo förändrade tävlingen från grunden. Året därpå infördes de elva internationella jurygrupperna i Flinckfiaskot. De hade halva makten och formkurvan i ESC blev som den globala uppvärmningen. Den stegrade på bakhjulen och flög uppåt. Sedan dess har Sverige radat upp tredjeplatser, femteplatser och två vinster. Vilket på sätt och vis är Bergendahls förtjänst.

I år firar hon förlustens tioårsjubileum med ”Kingdom come” som ser ut och låter som en revansch. Man kan sitta länge och diskutera om den eller fjolårets comeback ”Ashes to ashes” är starkast. Men där själva numret förra året var pårökt fantasy är ”Kingdom come” enklare, effektivare och rakare.

Foto: LOTTE FERNVALL Thorsten Flinck.

Det är en countrymelodi som utrustats med Eurovision-raketer. När låten når fram till sin centrala hook, där Bergendahl börjar leka flygplan med armarna till orden ”and on, and on, and on”, är veckans konkurrenter så frånåkta att de lika gärna hade kunnat uppträda i Borås.

Startfältet i Göteborg är en helt annan tävling än premiären i Linköping. Många bidrag kan stöka till ordningen ordentligt. En av förhandsfavoriterna, balladen ”Talking in my sleep” med Paul Rey, har en sällsam utvecklingskurva. Bidraget ser svajigare ut ju närmare vi kommer lördagens direktsändning. Det är i skrivande stund omöjligt att bedöma dess riktiga potential.

Latinrevyn ”Vamos amigos”, en bromance mellan Mendez och Alvaro Estrella, lär vara bland de fyra och Dotter förtjänar åtminstone att gå vidare.

Men det är Bergendahl som lyser upp Flinckfiaskot. Tack vare henne känns tävlingen nästan som Melodifestivalen igen.

FAKTA Larssons spåkula Till final Anna Bergendahl

Med hjälp av medvinden som har blåst sedan i fjol: det kan gå. Paul Rey

Föredrar om balladen går direkt, tack. För musikens skull. Andra chansen Mendez & Alvaro Estrella

Har efter lång och trogen tjänst lärt mig att pepp och färgglad glädje alltid slår till i deltävlingarna. Dotter

Spotify-favoriten Sia kan indirekt lyckas igen. Denna gång via Dotter. Men det är huggsexa om den här platsen. LÄS MER

avMarkus Larsson

