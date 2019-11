Årets video

Taylor Swift ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

Årets artist

Shawn Mendes

Årets låt

Billie Eilish ”Bad guy”

Årets samarbete

Rosalía, J BalvinCon Altura ft. El Guincho

Årets nykomling

Billie Eilish

Årets pop

Halsey

Årets live

BTS

Årets rock

Green Day

Årets hip-hop

Nicki Minaj

Årets alternativa

FKA Twigs

Årets elektroniska

Martin Garrix

”Best push”

Ava Max