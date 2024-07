Lasse Holms sommarprat: Från barndomens kaos till mötet med The Beatles

Barndom och familj: Sommarpratet inleds med en beskrivning av födseln och föräldrarnas frånvaro. Fadern var upptagen med att träffa sin idol, Louis Armstrong, och modern förlöstes av en läkare mitt under en fest: ”Han ställer ner snapsglaset, ursäktar sig och går in och förlöser min mor.” Lasse Holm beskriver vidare den turbulenta uppväxten med en alkoholiserad far och en musikalisk men känslig mor.

Musikens betydelse: Musiken blir en räddning för Lasse Holm under de oroliga barndomsåren. Han lyssnar på Radio Luxemburg under täcket och finner glädje och tröst i musiken trots föräldrarnas ständiga gräl.

Skolgång och tidiga karriär: Skolan var inte Lasse Holms starka sida, med undantag för språk. Han beskriver hur pianolektioner med en oengagerad lärare tog bort glädjen i att spela, men hur han senare fann sin väg genom att börja spela i band. The Spacemen och The Moonlighters nämns som viktiga tidiga band.

Möten med storheter: Ett minnesvärt ögonblick är mötet med The Beatles, där Lasse Holm får prata med Paul McCartney och Ringo Starr efter att hans band varit förband till The Beatles. Paul McCartney säger: ”See you in London, guys!” vilket ger dem hopp och mod att försöka slå igenom i England, även om de senare får rådet att åka hem.