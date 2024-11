Fröken Snusk vill inspirera tonårsartister

”Allt är möjligt”

Uppdaterad 10.01 | Publicerad 09.42

Fröken Snusk gästar söndagens ”Hello Mello” – SVT:s melodifestival för barn mellan 13 och 15 år.

Tidigare i år tävlade hon själv i Melodifestivalen med låten ”Unga och fria”. Nu hoppas hon inspirera ”de unga och fria” med budskapet att ”allt är möjligt”, berättar hon i ett pressmeddelande.

Fröken Snusk dyker upp i söndagens "Hello Mello". Arkivbild.

Fröken Snusk slog igenom för två år sedan med låten ”Rid mig som en dalahäst” och hon uppträder alltid maskerad i en rosa balaklava. Tillsammans med sin producent Rasmus Gozzi har hon också skrivit en låt till ”Hello Mello”: ”Epa i fjällen” som deltagaren Willtech ska framföra den 24 november.

Tävlande artister i deltävling 3 – i startordning

1. EDVARD E (Edvard Ekdahl Munch)

Rör på dig

Text & Musik: John-Emil Johansson, Emma-Lee Andersson, Elias Öberg, Arash Fahmi Vahid, EDVARD E

2. Leo S Maas (Leo Svanström Maas)

Will You Ever Know?

Text & musik: Samira Manners, Hilde Schotte, Fredrik Andersson

3. Maja Söderström

Lat

Text & Musik: Axel Schylström, Joy Deb, Palle Hammarlund, Thomas G:son

4. Tymur Vasylyshyn

I’ll Find You

Text & Musik: Linnea Deb, Fredrik Sonefors, Faith Kakembo, Thomas G:son

5. Lilly & Leah (Lilly Källstrand Holmgren, Leah Nyström)

NIGHTTIME

Text & musik: Yasmine Tahar, Rasmus Deffler