James Blake till Way Out West 2024

TT

Uppdaterad 15.30 | Publicerad 14.35

James Blake ersätter The Smile, som har ställt in sin spelning på Way Out West.

Den brittiska singer-songwritern och producenten James Blake är klar för Way Out West, det meddelar arrangören Luger i ett pressmeddelande.

Han kommer ersätta The Smile, som har ställt in sin Europaturné till följd av sjukdom.

James Blake uppträder torsdagen den 8 augusti på Flamingoscenen.

Way Out West äger rum mellan den 8 och 10 augusti i Slottsskogen i Göteborg. Fler artister som spelar på festivalen är Fred Again, Queens of the Stone Age, Pult, The National och PJ Harvey.