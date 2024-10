Chocken: Storspelaren tillbaka i ”Paradise hotel”

Glädjetjutet under Pandoras ask

Publicerad 20.58

Båda tvingades drastiskt att lämna tävlingen.

Nu är Diana Moseni och Shyrin Masoudi tillbaka i ”Paradise hotel”.

– Queen D is fucking back, säger Moseni i programmet.

Guess who’s back?

Diana Moseni, 30, och Shyrin Masoudi, 23, chockar resten av gänget när de glider in mitt under Pandoras ask i tisdagens avsnitt av ”Paradise hotel”.

Båda tvingades lämna programmet under dramatiska former efter att de blivit ”raderade från hårddisken” av två hackare under it-veckan. Men nu är de tillbaka – till vissas sorg och andras stora glädje.

expand-left helskärm Shyrin Masoudi och Diana Moseni.

Amanda Fransson, 28, skrek av lycka medan deltagare som Victoria Engström, 22, och Moa Melin, 24, var mer avvaktande.

– Guess who’s fucking back! Queen D is fucking back på mitt hotell. nu jävlar blir det drama i hotellet och osäkert igen. Jag är här för att röra om i den här jävla grytan. Det ska PH-gudarna veta, säger Diana Moseni i programmet.

– I’m fucking back! Det är så fucking skönt att äntligen vara tillbaka, säger Masoudi.

expand-left helskärm Diana Moseni.

expand-left helskärm Amanda Franssons glädje när hon ser Diana Moseni och Shyrin Masoudi.

Utröstade av Victoria Engström

Det var ”hackarna” Victoria Engström och tidigare deltagaren Emilia Bengtsson, 25, som kastade ut Moseni och Masoudi.

– Stressen kommer när jag ser att det är Diana och Shyrin som kommer in på där på Pandoras. Det är ju ändå jag som skickade ut dem. Det är kanske inte så jättebra att de kommer in igen. Jag känner bara att jag går in nu i förväg och packar väskan. Det är lugnt, säger Victoria Engström i programmet.

Moseni och Moa Melin råkade i luven på varandra under det omtalade bråket under första Pandoras ask tidigare under säsongen.

– Jag ock Diana avslutade det ju inte så bra på den senaste Pandoras. Vi har inte sett varandra sedan dess. Så jag vet inte vad hon känner gentemot mig. Man känner väl att nu ligger man i farozonen igen, säger Melin.

expand-left helskärm Diana Moseni och Victoria Engström pratar.

”Borde skaka på finska”

Och mycket riktigt är Diana Moseni på krigsstigen och ute efter hämnd.

– Moa behöver skaka på finska nu när jag checkar in, säger hon.

Diana Moseni konfronterar också Victoria Engström om varför hon valde att köra ut henne ur spelet. Till svar får hon att det berodde på att Engström var rädd för henne i spelet.

– Jag köper Victorias förklaring. Och jag hade också skickat ut mig för hade jag inte åkt ut på det här hade det inte gått att få ut mig, säger Moseni.

”Paradise hotel” sänds måndagar, tisdagar och onsdagar på Viaplay och TV3.