Kate Bush hintar om ny musik: ”Väldigt sugen”

Uppdaterad 11.37 | Publicerad 11.14

email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Kate Bush har inte släppt ett studioalbum sedan 2011. Men i en intervju med BBC hintar den tillbakadragna sångerskan om att ny musik är på gång.

– Jag är väldigt sugen på att börja jobba på ett nytt album, säger hon.

Kate Bush, som har haft stora hittar med låtar som ”Wuthering heights” och ”Hounds of love”, fick nya unga fans när Netflixserien ”Stranger things” använde sig av hennes låt ”Running up that hill” 2022.

expand-left helskärm Kate Bush är sugen på att börja jobba på ett nytt album. Arkivbild.

Just nu är Kate Bush aktuell med den animerade kortfilmen ”Little shrew” som hon har skrivit och regisserat för att samla in pengar till barn som drabbats av krig. Soundtracket till filmen, ”Snowflake”, är hämtat från albumet ”50 words for snow” som kom 2011.

Bush säger i intervjun att hon längtar efter att återvända till skapandet och att hon har ”mängder av idéer” om vad hon ska göra.