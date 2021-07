ZZ Tops basist Dusty Hill är död

Blev 72 år gammal

helskärm Dusty Hill på Sweden Rock 2019.

Basisten Dusty Hill har dött.

Det skriver hans bandkollegor i ZZ Top i ett gemensamt uttalande på Facebook.

”Vi glömmer aldrig ditt bluesriff i c-dur”.

”Vi är ledsna över nyheten i dag att vår vän, Dusty Hill, har gått bort i sömnen i sitt hem i Houston”, skriver bandkollegorna Billy Gibbons och Frank Beard.

Dödsorsaken är ännu oklar. Enligt TMZ ska Dusty Hill ha förts till sjukhus nyligen på grund av en höftskada. Tidigare i veckan genomförde bandet en spelning utan sin basist. Om skadan har något med dödsfallet att göra är oklart.

ZZ Tops sorg

Nu sörjer bandet sin kollega, som varit en del av ZZ Top sedan starten 1969.

”Vi, tillsammans med ZZ Top-fans från hela världen, kommer att sakna din ständiga närvaro, ditt goda humör och ditt engagemang i 'Top'. Vi glömmer aldrig ditt bluesriff i c-dur”, skriver de.

Största hitsen

Under åren har ZZ Top skapat mängder med låtar och album. Några av deras största hits är bland annat ”Gimme all your lovin”, ”Sharpe dressed man” och ”La Grange”.

2004 valdes bandet in i Rock and Roll Hall of Fame.

helskärm ZZ Top.

