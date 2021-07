Metal Church-sångaren Mike Howe är död

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Mike Howe uppträdde med Metal Church på Sweden Rock 2017. Arkivbild.

Det amerikanska heavy metal-bandet Metal Churchs sångare Mike Howe har dött, 55 år gammal, rapporterar NME.

Dödsfallet bekräftas på bandets Facebooksida.

”Det är med djup sorg som vi måste ge besked om att vår bror, vår vän och en sann legend inom heavy metal-musik gått bort”, skriver Metal Church på Facebook.

Metal Church bildades i San Francisco 1980, men Mike Howe blev inte medlem förrän åtta år senare. Han lämnade bandet i samband med att de splittrades 1996 men blev åter medlem 2015, sedan bandet återförenats. Under hans tid i Metal Church släppte de sammanlagt fem album, senast ”Damned if you do” 2018.

