Mjukglassen och Sjöjungfrun fick lämna ”Masked singer”

Ledtrådar, låtar, gissningar – allt om semifinalen (varning för spoilers)

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 10 min sedan

Mjukglassen hade dubbla roller och Sjöjungfrun chockade panelen – när det visade sig att en kille gömde sig bakom masken.

– Du har varit så otroligt grym på att lura oss, säger Pernilla Wahlgren.

I semifinalen av ”Masked singer” gjorde Mjukglassen, Trollkarlen, Sjöjungfrun, Spelmannen och Sagoträdet upp om vilka tre som skulle knipa finalplatserna i nästa veckas avsnitt.

Kändispanelen bestående av Felix Herngren, Nour El-Refai, Måns Zelmerlöw och Pernilla Wahlgren försökte klura ut vilka som kunde gömma sig bakom maskerna.

Dessutom var det för första gången den här säsongen dags för två figurer att åka ut under samma kväll.

Ledtrådar i ”Masked singer” 2022

Här är allt om kvällens ledtrådar, battles, gissningarna och svaret på vilka som faktiskt gömde sig under Mjukglassen och Sjöjungfrun. Läs inte vidare om du inte vill ha spoilers.

helskärm Panelen i ”Masked singer”.

helskärm Mjukglassen.

Mjukglassen

Hemlig känd kompis från förra avsnittet: Amadeus Sögaard

Låt: Bomfunk MC’s: ”Freestyler”

Mjukglassen säger:

– Jag har varit uträknad många gånger, inte minst av mig själv. Att jag står här nu smakar verkligen körsbär. Och den här glassen njuter verkligen av att höra panelens teorier. Tävlingar tar inte fram det allra bästa hos mig. Jag vet att jag kan visa sidor som inte är så vackra, och jag vill alltid ta hem spelet. Mitt verkliga namn är ju både hårt och mjukt och Mjukglassen är ibland gulligare än sitt stressade innehåll. Förra gången jag gjorde något som påminde om det här, då kom jag inte så långt som jag hade hoppats. Men det gav mitt liv en ny riktning. Jag har sadlat om flera gånger och kan göra det igen. Jag har fortfarande inte bestämt mig för vad jag ska bli när jag blir stor. Men en sak vet jag. Den här finalen tänker jag inte missa. Nu tänker jag styla fritt.

Möjliga ledtrådar: Hiphop, basket, hästar

Panelens frågor och Mjukglassens svar och fler gissningar:

Felix Herngren:

– Sadlat om, och sedan såg det ut som något typ av hästpris. Har du sysslat med hästar förr?

Mjukglassen:

– Det har jag gjort, och jag har tagit hem en åtråvärd trofé.

Felix Herngren:

– Det finns en person som har motsvarande längd som den här människan har och som har fått ett OS-guld också efter många års slit. Jag tror att det är Malin Baryard.

Nour El-Refai:

– Har vi träffats?

Mjukglassen:

– Det har blivit en och annan aw. Vi har ju haft samma jobb.

Nour El-Refai:

– Jag var bättre på att gå på aw förr. Så jag tänker att det kanske är någon jag har jobbat med innan. ”Musikhjälpen” har jag ju lett. Jag tänker Farah Abadi.

Måns Zelmerlöw:

– Var afterworkar vi här, jo vi afterworkar på ”Unmasked”. Arantxa Alvarez.

Pernilla Wahlgren:

– Jag tyckte att Måns gissning på Arantxa var jättetokigt verkligen, men ju mer jag har studerat henne så känns det som Arantxa i rösten och stilen. Jag tror att han har rätt, jag tror att det här är värsta luringen.

helskärm Sagoträdet.

Sagoträdet

Hemlig känd kompis från förra avsnittet: Tommy Nilsson

Låt: Måns Zelmerlöw: ”Heroes”

Sagoträdet säger:

– Inte ens ett sagoträd kunde förvänta sig en sådan sagolik upplevelse. Jag njuter från trädtopp till tå att få visa nya sidor, och att inte en kotte känner igen mig. Jag är egentligen mest här för att vinna över mig själv och det har jag redan uppnått. Men jag tänker inte slå av på takten. Mitt motto är all in or not at all. Ingenting får göras halvfärdigt. Jag älskar att skörda framgångar. Även om jag misslyckas vill jag kunna säga att jag verkligen gav allt. Jag har varit i en stor tv-final förut och det vill jag helt enkelt uppleva igen. för säkerhets skull har jag valt en riktig vinnarlåt.

Möjliga ledtrådar: Bilmekaniker, skördning

Panelens frågor och Sagoträdets svar och fler gissningar:

Måns Zelmerlöw:

– Vad bra du är, Sagoträdet. Det känns som att det här var någon slags hyllning. Har vi träffats, du och jag?

Sagoträdet:

– Inte bara det, vi har provat på varandras jobb.

Måns Zelmerlöw:

– Kan det vara Per Andersson?

Pernilla Wahlgren:

– Tommy sa ju att det här var kompis och att de hade musiken gemensamt. Det känns som att det, trots det hårda yttret, är en varm person som gillar att kramas. Och så sa du att du och Måns har bytt jobb. Kan det vara en programledare som har släppt en bok och sa ”trots mitt yrke så har jag inte fått någon mage”. Jag tänker att den här programledaren leder många program och även ”Kockarnas kamp” där det är mycket god mat. Kan det vara Pär Lernström?

Nour El-Refai:

– Jag står fast vid Mauro Scocco.

Felix Herngren:

– Jag tror att det här med trä är väldigt viktigt för den här personen. Jag tänker på en person som alltid tar sig över en gigantisk ribba av kanske trä i sin ungdom. Det här är höjdhopparen Patrik Sjöberg.

helskärm Trollkarlen.

Trollkarlen

Hemlig känd kompis från förra avsnittet: Börje Salming

Låt: Radiohead: ”Creep”

Trollkarlen säger:

– Nog anade jag att den här resan skulle bli ett stort steg. Men inte ens jag trodde att det skulle bli så här magiskt. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle kunna dölja min rätta identitet för vissa i panelen. Måns har ju ändå nästan sjungit om mig. Jag har kanske inte alltid hörts men jag har alltid synts och jag älskar verkligen att tävla. Kanske tillhör jag de mer meriterade i det här startfältet. Jag har faktiskt varit med och vunnit två raka Europa-mästerskap. Jag har fortfarande förmågor som jag ännu inte har visat och som skulle ge er en helt ny bild av mig. Hoppas att det här blir en förtrollad kväll som tar mig till ännu en final.

Möjliga ledtrådar: Suspensoar, fotbollsskydd

Panelens frågor och Trollkarlens svar och fler gissningar:

Nour El-Refai:

– Det var en suspensoar som viftade förbi i inslaget, vi förstår att du kanske behöver skydda trollstaven i olika sammanhang. så jag undrar, är du en sportkille?

Trollkarlen:

– Jag tvingades välja mellan en annan karriär och sporten, frågan är vad jag valde.

Nour El-Refai:

– Det finns en sportkille som jag tänker på. Det är en rappare, han har spelat i division 4 i Gimonäs FC. Norrländsk, känner förmodligen Börje. Det är Fricky, Erik Friman.

Felix Herngren:

– Jag tänker på en person som är Europamästare som är en fruktansvärt bra kock. Min fråga till Trollkarlen är, är du duktig på att laga mat?

Trollkarlen:

– De som har sett mig i förklädet har blivit riktigt imponerade.

Felix Herngren:

– Det här är en person som är väldigt duktig och som faktiskt har samarbetat med HV71, alltså hockeygänget. Det är alltså Tommy Myllymäki som står här.

Måns Zelmerlöw:

– Jag är helt förstörd. Trollkarlen, du är svårast. Men Börje Salming sa ”nej men jag spelar inte med mask vet du”. Och då tänker jag att det här är någon som faktiskt spelar med mask. Då tänker jag att det skulle kunna vara Tommy Salo som valde mellan fotboll och hockey.

Pernilla Wahlgren:

– Det kom en suspensoar och i min värld, jag har varit gift med en dansare. Så för mig innebär suspensoar en dansare. Nu råkar jag känna en kille som är en otroligt duktig dansare och vi har gjort en musikal tillsammans som hette ”Förklädet”. Jag tror att det är Rennie Mirro.

En ledtråd var att Måns nästan hade sjungit om honom och Måns Zelmerlöw konstaterar:

– Jag har en låt som heter ”Mirror”.

helskärm Spelmannen.

Spelmannen

Hemlig känd kompis från förra avsnittet: Kalle Moraeus

Låt: Bruno Mars: ”Treasure”

Spelmannen säger:

– Den här Spelmannen har verkligen växt av att se publiken och panelens reaktioner. Jag har vunnit många priser redan men jag kan helt enkelt inte få nog. Jag har alltid lite dubbla känslor, jag tycker synd om de som åker ut men jag är glad över att jag får spela vidare. Nu mår jag som inför en landskamp och jag vet att den här matchen inte är över förrän slutsignalen. Det är bara att tuta och köra. Är det någon som ska ta hem det här spelet är det självaste spelmannen.

Möjliga ledtrådar: Startflagga

Panelens frågor och Spelmannens svar och fler gissningar:

Pernilla Wahlgren:

– Jag kan inte släppa att jag fick ett sådant fint brev av din mamma som verkade gilla mig jättemycket, och jag älskar ju folk som älskar mig! Så min fråga är, känner jag din mamma?

Spelmannen:

– Man kan lugnt säga att för dig är hon en främling.

Pernilla Wahlgren:

– Jag gissade ju på Amadeus men han var ju här innan, då kan det väl inte vara han. Okej men det fanns en kille som var med i ”Så mycket bättre” som hade en mamma som inte var känd. Men hon verkade så himla gullig. Och den som hade skrivit brevet var väldigt gullig. Så då tänker jag på någon som kommer från en småstad, som sjunger bra och dansar bra. Kan det vara Newkid.

Felix Herngren:

– Jag känner inte igen ansikten så bra och inte heller röster så bra alltid, men jag kan ibland få en känsla av vissa kroppar. Den här kroppen känner jag nu tydligt igen. Och jag tror att den här kopplingen till Kalle Moraeus, att vi snackar om en dalmas här. Jag tror att det här är någon av Norén-bröderna, Gustaf eller Viktor Norén.

Nour El-Refai:

– Det är svårt men jag kastar in en ny gissning. Kan det vara William Spetz?

Måns Zelmerlöw:

– Det finns bara en person som sjunger så här och rör sig så här och det är Benjamin Ingrosso. Välkommen till ”Masked singer”, Benjamin Ingrosso!

helskärm Sjöjungfrun.

Sjöjungfrun

Hemlig känd kompis från förra avsnittet: Amy ”Amy Diamond” Deasismont

Låt: Nanne Grönwall: ”Avundsjuk”

Sjöjungfrun säger:

– Jag gick in i detta helt utan förväntningar och jag har verkligen fått utmana mig själv. Här är min roll väldigt annorlunda och det ger mig chansen att upptäcka andra världar och gå över gränser. Jag är ingen person som söker mig till tävlingar, jag ser dem mest som forum att utöva min kreativitet. Samtidigt på sätt och vis är ju allt i livet en tävling och när jag väl deltar vill jag komma så långt som möjligt, helst till sista akten.

Möjliga ledtrådar: Champagne, Robert Gustafsson, överstrykningspenna

Panelens frågor och Sjöjungfruns svar och fler gissningar:

Måns Zelmerlöw:

– Har du och jag varit med i samma program förut?

Sjöjungfrun:

– Absolut. Och Nour var också med. Men vi hade helt olika roller.

Nour El-Refai:

– Det går ett tema där med lite fåfänga och sitta framför spegeln och den personen jag tänker på har en bakgrund som makeup-artist och som har varit med i Mellon och det är Tone Sekelius.

Måns Zelmerlöw:

– Du har sagt att du har ett namn för en magisk saga, det har personen jag tänker på, du har sagt att Sverige inte är ditt hem och den här personen bor i LA, du har hintat om reality och den här personen ledde ”Top model” under några år. Jag skulle vilja säga välkommen till ”Masked singer”, Mini Andén.

Pernilla Wahlgren:

– Jag är inne på att det är en skådespelerska och Robert Gustafsson dök upp där. Jag tänker om det kan vara Happy Jankell, hon spelade in Ture Sventon med Robert Gustafsson.

Felix Herngren:

– Jag börjar svänga nu i att det här ändå är en man. Jag vet en person som numera bor i Israel, det är Jean-Pierre Barda detta, gamla Army of Lovers-sångaren.

helskärm Mjukglassen fick lämna ”Masked singer”.

Personen som gömde sig bakom Mjukglassens mask

Den som fick minst antal röster av publiken och tvingades ta av sig masken och lämna ”Masked singer” först under kvällen var Mjukglassen. Något som fick Nour El-Refai, som genomgående älskat Mjukglassen att brista ut i ett ”nej!”.

Panelens sista gissningar:

Felix Herngren: Leila K.

Nour El-Refai: Shima Niavarani.

Måns Zelmerlöw: Arantxa Alvarez.

Pernilla Wahlgren: Arantxa Alvarez.

Måns Zelmerlöw och Pernilla Wahlgren hade rätt. ”Unmasked singer”-programledaren Arantxa Alvarez gömde sig bakom Mjukglassen, något som David Helenius kallade för en dubbelskruv och undrade hur det rent praktiskt gick till för Arantxa Alvarez att dels leda efterprogrammet och dels vara med i programmet själv och behöva hålla det hemligt.

– Snälla rara, stressnivån i den här lilla kroppen har varit through the roof. Det var lite jobbigt när jag mötte på Måns i korridoren och han säger ”hur är det att vara Mjukglassen då”, jag bara ”eh nej jag hatar glass”, säger hon.

helskärm Under masken gömde sig Arantxa Alvarez.

Ledtrådarna förklarade:

Har jobbat med Abba – var programledare när Abbas nya skiva avslöjades i höstas.

Guldbiljetten hintade om ”Idol” där Arantxa tog sig till topp 20 år 2013.

Något barnförbjudet blev hennes vardag, tur att storebror inte såg mig – varit programledare för ”Big brother”.

Fått hela Friends arena att hylla henne och vi såg ett hästpris – vann stjärnhoppningen under Stockholm horseshow.

Namnet betyder något taggigt – Arantxa betyder törnbuske.

helskärm Sjöjungrun fick också lämna ”Masked singer”.

Personen som gömde sig bakom Sjöjungfruns mask

Efter en duell mot Spelmannen blev Sjöjungfrun utslagen och missar därmed finalen.

Panelens sista gissningar:

Felix Herngren: Katarina Sandström.

Nour El-Refai: Tone Sekelius.

Måns Zelmerlöw: Mini Andén.

Pernilla Wahlgren: Tilde de Paula.

Men bakom masken gömde sig någon helt annan, nämligen Kevin Johio Lucas Rehn Eires, mer känd under artistnamnet Yohio.

Något som totalt chockade panelen och samtliga skrek rakt ut.

– What the fuck, skriker Nour El-Refai.

– Oj jäklar, säger Pernilla Wahlgren.

Yohio säger:

– Det har varit jättekul och du behöver inte oroa dig längre Måns, du kan pusta ut nu. Man ska ju luras så jag har gjort allt jag kan.

Pernilla Wahlgren förklarade hur de har gått fram och tillbaka om Sjöjungfrun var en tjej eller kille.

– Du har varit så otroligt grym på att lura oss, säger hon och fortsätter:

– Hade inte du hånglat med någon av mina bröder?

Yohio berättade då att han spelade mot Niclas Wahlgren i ”Snövit”.

helskärm Artisten Yohio gömde sig bakom Sjöjungfruns mask.

Ledtrådarna förklarade: