Taylor Swift utsatt för galet fan – kraschade in i fastigheten

Vägrade lämna platsen

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

En man har gripits utanför Taylor Swifts lägenhet i New York City.

Mannen ska ha kraschat sin bil in i husets fasad och vägrat lämna platsen innan han fått prata med artisten.

Den amerikanska superstjärnan Taylor Swift, 32, har utsatts för ännu ett galet fan.

En man har kraschat sin bil in i artistens lägenhetshus i New York City, skriver TMZ. Mannen ska ha kört i fel färdriktning på Taylor Swifts gata för att sedan backa rakt in i husets fasad.

Försökte slita bort porttelefonen

Enligt TMZ ska mannen ha tagit sig ur den kraschade bilen, gått fram till porttelefonen och försökt slita bort den från fasaden, samtidigt som han mumlade om Taylor Swift. När polisen kommer till platsen ska mannen ha vägrat lämna området innan han fått träffa artisten.

Källor till TMZ säger att polisen tog mannen till ett närliggande sjukhus, troligtvis för psykiatrisk utvärdering, och att han är misstänkt för rattfylleri.

Det är oklart om Taylor Swift befann sig i lägenheten vid tillfället.

