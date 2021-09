Abba-lyssnandet har ökat med 230 procent

Abba är tillbaka - och glödheta på Spotify.

Efter nysläppet ökade lyssnandet på de svenska popikonerna med 230 procent.

– Fler unga än någonsin lyssnar på gruppen, säger Daniel Breitholtz, nordisk musikchef på Spotify.

Förra torsdagen släppte Abba bomben. Den ikoniska svenska popgruppen är tillbaka – med två nya låtar. Efter släppet av ”I still have faith in you” och ”Don’t shut me down” ökade Abba-lyssnandet på Spotify med 230 procent.

Det meddelar streamingtjänsten i ett pressmeddelande. Siffrorna är en jämförelse av lyssnandet av Abbas hela låtkatalog 3-4 september jämfört med 27–28 augusti.

Ökar bland yngre

Enligt musiktjänstens undersökning är det inte bara är gamla Abba-fans som lyssnar.

– Det märks absolut att intresset för Abba är högt på Spotify och faktumet att Abba-lyssnandet bland 18-24-åringar har ökat med över 50% sedan 2014 visar att fler unga än någonsin lyssnar på gruppen, säger Daniel Breitholtz, nordisk musikchef på Spotify.

– Det är verkligen ett bevis på genomslagskraften i deras låtskatt, att inte bara generationen som växte upp med låtarna fortfarande lyssnar utan även deras barn och barnbarn.

