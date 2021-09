Skådespelaren Michael K. Williams är död

Hittades av sin systerson

helskärm Michael K Williams.

Skådespelaren Michael K. Williams är död.

Han hittades död i sin egen lägenhet, uppger New York Post.

Williams blev 54 år gammal.

Den amerikanska skådespelaren Michael K. Williams är död. Det uppger tidningen New York Post. Han hittades död i sin egen lägenhet i New York under måndagen. Enligt källor till tidningen ska det ha varit Williams egen systerson som hittade honom.

I lägenheten fanns även vad tidningen kallar för narkotikatillbehör. Polisen misstänker därför att skådespelaren har dött av en överdos. Williams har flera gånger tidigare pratat öppet om sitt drogmissbruk. Hur länge skådespelaren legat död i lägenheten är oklart.

Dansade bakom Madonna

Michael K. Williams är känd för sina roller i bland annat tv-serierna ”The Wire” och ”Boardwalk Empire” på HBO. Han har även medverkat i filmer som ”12 years a slave” och ”Robocop”.

Han började sin karriär som dansare bakom bland annat George Michael och Madonna. Men i början av 00-talet fick han sitt genombrott som skådespelare i ”The Wire”.

Emmy-nominerad i år

Just nu är han Emmy-nominerad i kategorin bästa manliga biroll i dramaserie. Han är nominerad för sin roll som Montrose Freeman i tv-serien ”Lovecraft Country”. Galan går av stapeln den 20 september.

helskärm Dominic West och Michael K Williams ”The Wire”.

helskärm Michael K. Williams i "Lovecraft Country” som han är nominerad till en Emmy för. Galan går av stapeln senare i september.

