De tog över scenen med nya soundet

Ett tag var det interna arbetsnamnet på skivan ”Married to metal”. Det var ett försök att lätta upp stämningen då Kirk Hammett, Jason Newsted och Lars Ulric tacklades med skilsmässor under inspelningen av skivan.

James Hetfield var inledningsvis skeptisk till att inkludera balladen ”Nothing else matters” på plattan då han inte tyckte att låten passade Metallica. Faktiskt var frontmannen nojig över att låten skulle få inbitna fans att spy.

Bandet och producenten Bob Rock drog inte jämnt under inspelningen.

“It wasn't a fun, easy record to make”, har producenten senare sagt om inspelningsperioden. Känslorna var ömsesidiga. Efter avslutat samarbete svor båda parter att de aldrig skulle arbeta ihop igen, men Rock kom senare att producera ytterligare tre Metallica-plattor: ”Load”, ”Reload” och ”St. Anger”.

Inför släppet av skivan anordnade bandet ett gigantiskt – och gratis – lyssningsevent på Madison Square Garden i New York. Bland besökarna fanns bland andra Kurt Cobain.

James Hetfields ursprungliga text till ”Enter sandman” handlade om spädbarnsdöd, men då övriga inblandade ansåg att temat var för mörkt gav han texten större tolkningsutrymme.

Skivans sparsmakade omslag var bandets kollektiva långfinger åt hårdrocksscenens ofta överdrivet extravaganta motiv och tematik. "Here it is, black sleeve, black logo, fuck you”, sa sångaren James Hetfield inför releasen.