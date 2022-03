Tommy Körberg: PK-klimatet är så jävla meningslöst

Han är aktuell med showen Grand Finale.

Nu berättar Tommy Körberg om sin långa karriär, när han vaknade upp i en Abba-video och den akuta hjärtsjukdomen som höll på att kosta honom livet.

– Jag fick lära mig att gå igen.

Han har vid flera tillfällen kallats för landets största röst – och sedan genombrottet i slutet av 60-talet har folkkäre artisten Tommy Körberg etsat sig in i den svenska folksjälen med klassiker som ”Judy min vän”, ”Anthem” och ”Stad i ljus”.

Nu är han aktuell med showen Grand Finale och med tanke på namnet är det lätt att tro att det här är det sista han gör. Men så är inte fallet.

– Det är snarare en resumé, men det är ett så tråkigt ord. Grand Finale är bättre. Men det här är verkligen inte det sista jag gör.

Tommy Körberg förklarar att publiken kommer bjudas på såväl igenkänning som överraskningar.

”Kan inte hålla käften”

– Jag kommer berätta om mitt liv och leverne och visa lite bilder och videos. Underhållning är ju underhållning, det ska vara lättsmält. Men det kommer också bli lite allvar. Jag kommer prata en del. Som ni vet så kan jag ju inte hålla käften. Mellan låtarna kommer jag orera ganska ordentligt. Jag har några teman som jag kan ta upp, men nu är det så konstiga tider så man får ändå vara lite försiktig.

Det känns spontant som att du inte passar in i den här PK-eran?

– PK-klimatet är något för ängsliga människor och inte för mig. Tvärtom. Jag kommer skälla på det lite. Det är så jävla meningslöst och har ingen bäring i vår moderna tid.

I utskicket vi fick står det ”Välkommen till en resa kantad av musikaler, skandaler och schlagerfinaler”. Ska du vädra dina tillkortakommanden på scenen?

– Ja, jag kommer väl nämna att jag har levt ett liv till fullo och det ångrar jag ingenting av. Allting man har gjort har man ju lärt sig något av. Livet är alldeles för kort för att hålla på och vara ängslig. Vi måste höja blicken och räta på oss lite.

Tommy Körberg sparar inte på krutet när han får frågan vad publiken kommer ha för känsla när de går hem.

– De ska få en musikalisk överkörning utan dess like. Publiken kommer bli manglade av bra musik och det blir en del låtar de känner igen fast de kanske kommer låta lite annorlunda. Jag har lekt lite med rytmer och den musikaliska kostymen på en del av dem.

Du kommer också ta upp det faktum att du ”vaknade upp i en Abba-video”?

– Under en period bodde jag hos Lasse Hallström och de spelade in en Abba-video hemma hos honom. Jag bodde i rummet bredvid och vaknade till och gick ut och undrade vad fan de höll på med. Haha!

Astrid Lindgrens ord

Något som publiken också kommer bli varse är den gången självaste Astrid Lindgren viskade en mening i Tommy Körbergs öra.

– Hon var lite uttråkad på en fest och drog mig åt sidan och viskade ”sjung i mitt öra”. Jag frågade vad jag skulle sjunga och hon svarade ”äh, det vet du”. När Astrid gick bort sjöng jag ju ”Fattig bonddräng” på begravningen. Hon hade uttryckligen begärt det.

Tommy Körberg förklarar att rösten trots pandemin är i prima skick – men att det är en muskel som man hela tiden behöver hålla igång. Dock med sunt förnuft.

– Man behöver inte springa maraton, men inte heller 100-meterslopp med för höga toner. Man får vara lite varsam.

Låg i respirator

Under pandemin har Tommy Körberg trots allt haft en del spelningar och han har också medverkat i ”Så mycket bättre”. Det var efter den inspelningen som han insjuknade och sedan hjärtopererades akut då streptokocker hade angripit hjärtmuskeln. Tommy Körberg fick också en pacemaker inopererad och under fyra dygn låg han i respirator.

helskärm Tommy Körberg och Ann-Charlotte Körberg hösten 2021.

– Det började med att jag kände mig trött och mådde illa efter ”Så mycket bättre”. Jag skulle sedan ha tre konserter i Trosa och då var det riktigt illa, men jag är så jävla envis och tänkte att det skulle lösa sig med två alvedon. När jag sedan testade mina värden var de under all kritik och det blev akuten direkt. De tog in mig på en gång. Det var så mycket streptokocker och fan och hans moster som höll på att fästa på min arma kropp. Jag var riktigt illa däran och de var glada att jag överlevde.

Tommy Körberg låg på sjukhus från augusti till oktober och hustrun Ann-Charlotte Körberg fanns såklart ständigt vid hans sida.

– Hon var jättegullig och ängslig, men på rätt sätt. Hon var mitt stora stöd och hade det nog värre än jag. Det var ju väldigt nära att jag strök med.

Du berättade tidigare för oss att du fick lära dig gå igen?

– Ja, jag pallade inte att gå runt på stan med en gåstol. Då skulle alla bara stanna en och fråga hur man mår. Men det som var jobbigast var att gå i trappor. Men jag är som sagt så jävla envis och på sjukhuset hade jag två jättesöta sköterskor som höll mig i varsin sida och så gick jag upp och ner för trapporna.

Inte någon nykterist

Idag mår Tommy Körberg bra även om han har sviter från sjukdomstiden.

– Jag blir lite andfådd när jag går längre sträckor och får ta det lugnt. Men jag försöker träna lite och har ett program som jag kör på gymmet. Jag har också köpt en motionscykel, men den står så vackert i gästrummet. Det är roligare att gå. Men jag brukar cykla en halvtimme när jag är på gymmet.

Hur är den omskrivna relationen till alkohol idag?

– Jag är inte någon nykterist. Men jag tänker mig för och dricker två glas vin som är rekommenderat. Ibland blir det tre glas. Då får jag skäll av doktorn, men framför allt av hustrun.

– Förr drack jag så jävla fort och när kompisarna hade druckit två glas vin hade jag druckit en panna. Men den tiden är förbi. Då handlade det också om andra psykiska orsaker som gjorde att jag hade bråttom att fly från mig själv.

Privat är Tommy Körberg som sagt gift med Ann-Charlotte och tillsammans har de dottern Elvira, 13. I år är det exakt 20 år sedan de blev ett par.

– Det har dansat på ganska ordentligt. Men det är som med allting i livet, det går upp och ner, och det ska det göra. Jag tror många skiljer sig och håller på alldeles för lätt.

Vad är hemligheten för att få kärleken att hålla så länge?

– Att man fortfarande kan ha kul och säga saker som får den andra att skratta. Och att göra saker ihop – men samtidigt få egentid. Det är jätteviktigt. Det är väldigt lätt att gå på varandras nerver annars.

Avslutningsvis. Hur många plus får livet och tillvaron just nu?

– Det blir fyra plus. Jag måste få tillbaka lite muskler på kroppen, därför ryker ett plus. Men när jag har byggt upp den igen blir det en femma.

Fakta Tommy Körberg Namn: Bert Gustav Tommy Körberg Född: 4 juli 1948 i Skellefteå Familj: hustrun Ann-Charlotte, barnen Anton, Erlend, och Elvira samt barnbarn. Karriär: Stora debuten kom 1968 med albumet ”Nature boy” som gav honom en Grammis som ”Årets nykomling”. Vann Melodifestivalen 1969 med ”Judy min vän” och 1988 med ”Stad i ljus”. Bland hans övriga hits märks ”Drömmen om Elin”, ”Anthem” m.m. Medverkat i en rad pjäser, filmer och musikaler som ”Chess”, ”Les Misérables”, ”Sound of music”. Aktuell: Med turnén Grand Finale som hade premiär igår i Stockholm. Läs mer

helskärm Tommy Körberg vinner Melodifestivalen med ”Judy min vän” 1969.

FEM BILDER UR KARRIÄREN

• Året är 1969 och Tommy Körberg vinner Melodifestivalen med ”Judy min vän”.

helskärm Tommy Körberg skålar med Björn och Benny efter premiären av musikalen ”Chess” i London 1986.

• Tommy Körberg skålar med Björn och Benny efter premiären av musikalen ”Chess” i London 1986.

helskärm Tommy Körberg vann Melodifestivalen med ”Stad i ljus”.

• 1988 ställde han återigen upp i Melodifestivalen och vann, den här gången med ”Stad i ljus”.

helskärm Tommy körberg och Carola Häggqvist.

• Tommy Körberg spelade mot Carola i ”Sound of music” 1995.

helskärm Tommy Körberg tävlade med Johan Rabaeus, Mats Ronander och Claes Malmberg i Melodifestivalen. De kallade sig Ravaillacz.

• Nästa år är det tio år sedan Tommy Körberg tävlade med Johan Rabaeus, Mats Ronander och Claes Malmberg i Melodifestivalen. De kallade sig Ravaillacz och bidraget hette ”En riktig jävla schlager”.

