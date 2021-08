Countryartisten Tom T Hall är död

Countryartisten Tom Hall är död. Han avled i sitt hem i Tennessee under fredagen, 85 år gammal. Det skriver Rolling Stone.

Hall är känd under smeknamnet ”The Storyteller” och ligger bakom låtar som “Harper Valley P.T.A”, “I love” och “That’s how I got to Memphis”. 2008 blev han invald i Country Music Hall of Fame, samtidigt som Emmylou Harris, The Statler Brothers and Ernest Stoneman.

Under sin karriär skrev han även låtar för Johnny Cash, George Jones, Loretta Lynn och Waylon Jennings. Han skrev även böcker, bland andra ”The storyteller’s Nashville” 1979, ”The laughing man of Woodmont Cove” 1982 och ”The Acts of Life” 1986.

