Läckberg: Ville inte ens att folk skulle ta kort på mig

Succéförfattaren sätter plus på livet – och berättar om dippen och vägen tillbaka

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

När Camilla Läckberg sätter plus på livet strösslar hon med toppbetygen:

– Det blir så mycket femmor så jag blir alldeles odräglig, säger hon och skrattar.

helskärm Camilla Läckberg och Laila Bagge medverkar i TV3:s och Viaplays nya realityserie ”Svenska powerkvinnor”

I ”Svenska powerkvinnor” på TV3 gör Camilla Läckberg, 46, realitydebut. När Aftonbladet ber henne sätta plus på livet just nu berättar hon att hon tackade ja till tv-programmet just för att inte var på topp i livet just då och kände att det också var viktigt att visa upp. Serien har premiär på TV3 och Viaplay tisdag 7 september.

Här är Camilla Läckbergs betyg på...

...karriären

– Den är fem plus, för just nu har jag väldigt mycket roligt som händer. Jag släpper första boken tillsammans med Henrik (Fexéus, reds anm) nu 7 september. Jag har en del spännande tv-projekt på gång. Det är väldigt mycket som rullar åt rätt håll just nu.

...hälsan

helskärm Camilla Läckberg

– En trea. Det har nog varit nere på ett, men jag har segat mig upp till tre i sommar, så jag är på väg åt rätt håll.

En etta?

– Det har känts så, men nu känner jag att jag ligger på en solid trea, faktiskt.

Man har ju bland annat kunnat se på Instagram att du tar en massa hälsopreparat. Hur många tabletter tar du om dagen egentligen?

– Haha det är alldeles för många. När jag gör nånting så går jag alltid all in, jag sätter fokus på det.

Och träningen?

– Den har jag hängt med. Sen blir det fem minuter vissa dagar och 40 andra dagar. Det var lite det som var meningen också att få in en rutin, så nu blir det åtminstone nånting varje dag.

Du har ju pratat lite om det, så jag måste få fråga, när du ser dig själv i spegeln nu, mår du bra då?

– Ja, nu börjar jag känna mig som mig själv igen. Nu rullar det åt rätt håll. Det är också faktiskt en av anledningarna till att jag tackade ja till att vara med i ”Svenska powerkvinnor”, att jag är kärringen mot strömmen. Annars vill man alltid vara med i tv när man är som mest deffad, men jag ställer upp när jag känner mig som sämst och knappt pallar att se mig själv. Jag ville inte ens att folk skulle ta bild på mig och så ställde jag upp i en realityserie. Jag tycker att det finns ett värde i att göra det, för folk ser Amelia-omslagen där man är fixad, de ser pressbilder, de ser bara den biten. Det är viktigt att visa prislappen också. Jag jobbar väldigt mycket. Det är väldigt stressigt i perioder, det skulle vara lurendrejeri att låtsas att det är på ett annat sätt. Så därför valde jag att bjuda på det. Och mina kattpyjamasar i flanell.

Fakta Aftonbladets betygskala Mästerligt Jättebra Bra Godkänt Underkänt Uselt Läs mer

...ekonomin

– Där måste jag nog säga fem.

Det går bra nu helt enkelt?

– Det går bra nu.

...kärlekslivet

– Det är mycket femmor nu. Vi har det bättre än nånsin och vi älskar vårt villaliv, så det har också gett en extra skjuts. Just det här med gemensamma projekt är ju the shit, att ha nåt gemensamt att bygga på, så vi har det väldigt bra.

...framtidsplanerna

– Jag har så mycket roliga saker som jag vill göra just nu. Det blir så mycket femmor så jag blir alldeles odräglig. Tur att jag har den där trean på hälsan. Hade du frågat för ett halvår sen hade det varit betydligt lägre betyg, för då var det mer uppförsbacke och motigt och stressigt. Men den här sommaren har faktiskt gjort underverk på väldigt många sätt.

helskärm Svenska powerkvinnor i TV3:s och Viaplays nya realityserie. Stående från vänster: Kristina "Keyyo" Petrushina, Antonija Mandir, Mouna Esmaeilzadeh, medan Laila Bagge och Camilla Läckbergsitter ner.

Publisert: Publicerad: 20 september 2021 kl. 13.50