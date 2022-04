Mejla Per Bjurman

Den bäste svenske låtskrivaren du aldrig hört talas om

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

NEW YORK. Den bäste svenske låtskrivaren du aldrig hört talas om heter Patrik Tanner, kommer från Sundsvall men bor sedan flera decennier i Minneapolis och har just släppt ett kanonalbum kallat ”Becoming the sea”.

helskärm En bild av Patrik Tanner från 1995.

Eller ja, har du också rötter i Sundsvall och rörde dig i den stadens omtalade punkmiljö i början av 80-talet kanske du vet vem Patrik är, han tillhörde kretsen kring Brända Barn och Diestinct och skivbolaget Massproduktion.

Men redan 1985 flyttade han till USA och där har han sedan blivit kvar. Han försörjer sig som producent och musiker och ger med ojämna mellanrum ut egna soloalbum, ibland på svenska och ibland på engelska.

Nu har det kommit ett nytt för första gången på sju år, betitlat ”Becoming the sea” och det är så späckat med fin, välskriven vuxenpop att jag tar reda på telefonnumret och ringer upp landsmannen i den nordliga metropolen, där Kung Bore ännu inte släppt sitt grepp om tillvaron, för att höra efter hur kan vara så bra.

Fick hjälp av hustrun

Det visar sig att den utflyttade medelpadingen hade ett annat album färdiginspelat, om Trump-eran, men blev avrådd att ge ut det för att det var så mörkt.

Istället bad hustrun Michelle om en fil med låtar som blivit liggande genom åren. Sedan valde hon ut de tretton bästa och parade ihop dem.

– Hon hörde vilka som passade ihop och såg till att skivan fick ett tema. Det tror jag inte klarat av själv, man blir lätt blind inför sina egna sånger, säger Patrik.

helskärm Paul Westerberg i the Replacements.

Temat består huvudsakligen av tankar om sådant som människor som passerat 50 har svårt att inte begrunda: Åldrandet och det som ovillkorligen kommer gå förlorat med tiden.

– Det låter dock deppigare än det är, vad jag skriver och sjunger om vikten av att lära sig uppskatta det man ändå har i sitt liv, förklarar han.

Tidlöst uttryck

Det musikaliska anslaget är svårt att ringa in med ord och det passar vår man i Minny utmärkt, han söker ett tidlöst uttryck som inte blir daterat när idealen växlar. Men jag har redan använt begreppet ”vuxenpop” och tycker mig tidvis höra släktskap med det Replacements-sångaren Paul Westerberg, en annan underskattad Minnesota-stjärna, gjorde på sina soloplattor.

Men mest slås i alla fall jag av hur välgjorda– ja, fullbordade – de enskilda kompositionerna är. Bara någon som verkligen, verkligen kan hantverket kramar ur sig nummer som ”This is goodbye”, ”Don’t go” och särskilda favoriten ”California”.

Ta och upptäck Patrik Tanner och inse att en av våra främsta bor i ett annat land.

ORSAKER TILL EXTAS

Jamie xx – Let’s do it again (Singel)

– Vårens smash hit.

Bryan Ferry – Love letters (Singel)

– Åh, betagande, solkigt litet vykort från en gammal hjälte.

Tribeca grill (Krog)

– Fortfarande en fascinerande ”scen”.

Publisert: Publicerad: 23 april 2022 kl. 18.46

