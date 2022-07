Nicki Minajs make fälls: registrerade sig aldrig som sexbrottsling

Kenneth Petty får ett års husarrest – och en halv miljon i böter

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Nicki Minajs make Kenneth Petty registrerade sig aldrig som dömd sexbrottsling.

Därför döms han nu till ett års husarrest och får över en halv miljon i böter, skriver New York Post.

Kenneth Petty, 44, erkände sig skyldig till brottet i september, men först under onsdagen föll domen, skriver New York Posts kändissajt Page Six.

1994, när han var 15 eller 16 år gammal, dömdes han till fyra års fängelse för våldtäktsförsök på en jämnårig flicka, men måste också enligt amerikansk federal lag registrera sig som dömd sexualbrottsling varje gång han flyttar. Det måste göras inom fem dygn och skulle för Pettys del ha skett i november 2019 när han och hustrun Nicki Minaj, 39, flyttade till Kalifornien.

Petty greps av polis fyra månader efter att han skulle ha registrerat sig. Maxstraffet för att inte registrera sig som dömd sexbrottsling är 10 års fängelse och övervakning under resten av livet, men efter att Petty erkände sig skyldig krävde åklagaren 15 månaders fängelse följt av fem års övervakning, uppger CBS News.

helskärm Nicki Minaj och Kenneth Petty.

Husarrest, böter och övervakning

Petty slapp dock undan ett fängelsestraff och döms istället till ett års husarrest, följt av tre års övervakning. Han ska dessutom betala 55 000 dollar, motsvarande närmare 580 000 kronor, i böter.

NIcki Minaj har flera gånger försvarat sin make, som hon gifte sig med i oktober 2019 och har en 1,5-årig son med.

I ett inlägg på Instagram 2018, i samband med att världsstjärnans relation med Petty först blev känd hävdade Minaj i ett inlägg på Instagram att Petty och hans offer varit i ett förhållande, skriver Page Six.

Men i en intervju som kvinnan, som heter Jennifer Hough, gav 2021 berättade hon att Kenneth Penny tvingat med henne från en busshållsplats och under knivhot försökt förgripa sig på henne i sitt hem. Hon sa att han var bekant från kvarteret, men att de aldrig haft en relation, skriver Los Angeles Times.