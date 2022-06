Mejla Magnus Sundholm

Bara Depp och Heard kan veta sanningen

Magnus Sundholm om tvärsäkra ställningstaganden

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

HOLLYWOOD. Vågorna efter Johnny Depps och Amber Heards kamp börjar lägga sig.

Han vann och hon förlorade, typ.

Jag tycker synd om dom båda.

Timmarna efter domen var märkliga. Dagarna också. Att Depp var glad förstod jag. Att Heard var ledsen var inte heller särskilt konstigt. Men allmänhetens starka jubel? Den enorma skadeglädjen?

99 procent tycktes stå på filmstjärnans sida.

Jag antar att det inte är något fel att hålla på sitt favoritlag.

Men detta tvärsäkra ställningstagande? Det nästan militanta kravet på att det redan från dag ett bara fanns en riktig utgång i den bittra striden? Och det i ett mål som nästan enbart byggde på vittnesuppgifter från de två inblandade?

Depp och Heard gav diametralt motsatta uppgifter i rättssalen i Virginia.

Vem som talade sanning och vem som ljög vet egentligen ingen utomstående, bara Depp och Heard.

Ändå tycks det i USA så solklart att bara Depp kunde ha rätt

Det fanns såklart några bandinspelningar av fyllegräl, bilder på effekter av missbruk och vad som händer när ingen klok person griper in och säger stopp. Men det fanns knappt något som direkt stöttade det något av parterna påstod.

Ändå tycks det i USA så solklart att bara Depp kunde ha rätt.

helskärm Johnny Depp och Amber Heard.

I England förra året kom en annan domstol fram till den exakta motsatsen.

Bara det ett tecken på hur svårt det är att slå fast vad som egentligen skedde den korta tid de båda skådespelarna levde ihop.

Därför står jag på sidlinjen.

Båda har varit underbara personer

Jag tycker visserligen att Heard var ett uselt vittne, att hennes trovärdighet i mycket av det hon sa var lågt. Men jag har också mött en del missbrukare genom åren och vet att få är att räkna med när dom går in på det andra raka festdygnet.

Oviljan att ta ställning har också att göra med att jag under åren mött Depp och Heard i jobbet och på tillställningar. Depp säkert runt 15 gånger. Heard bara ett par.

helskärm Magnus Sundholm har träffat Johnny Depp och Amber Heard flera gånger och upplevt båda som underbara personer”.

Båda har varit underbara personer. Depp har kanske varit lite småpackad några gånger, ofta försenad. Men han har alltid varit väldigt vänlig och gjort sitt bästa för att leverera det han lovat.

Heard har jag bland annat småpratat med i en bar på en Hollywoodtillställning. Hennes charm var omedelbar, leendet varmt och konversationen fylld av humor.

Det är inte svårt att förstå att dom kunde falla för varandra under inspelningen av ”Rum diary” i Karibien 2009.

Perioden kort efteråt lär ha varit deras bästa tillsammans. Långt innan bajs i sängen, vedervärdiga sms och anklagelser om misshandel för alltid ödelade deras relation.

Det är så tragiskt.

helskärm Michael J Fox tvingas dra ner på rolluppdragen.

Veckans:

Nostalgi: För 26 år sedan hade den första långfilmen om Bevis och Butthead premiär, Nu är det dags igen. Den 23 juni släpps ”Beavis and Butthead do the universe” på strömningskanalen Paramount.

Sorgligaste: Parkinsons-drabbade Michael J Fox drar ner på rolluppdragen. Men det är inte sjukdomens skakningar som sätter käppar i hjulet för 60-åringen utan bristande minne.

Skvaller: Vad står på mellan popstjärnan Katy Perry och skådespelaren Orlando Bloom? Förlovade sedan 2019 och föräldrar till dottern Daisy, skjuts deras planerade vigsel hela tiden på framtiden.

Repris: Antalet covidsmittade i Los Angeles ökar både på och utanför sjukhusen. Nu varnar myndigheterna för att masktvång kommer att återinföras redan den här månaden om den stigande trenden inte bryts.

Styrkebesked: Spionserien ”Slow horses” med Gary Oldman i huvudrollen har redan fått en andra säsong. Nu meddelas det att också blir en tredje och en fjärde säsong.

Sommarjobb: Det var inte bara i ”Baywatch” som livräddare tjänade bra. Los Angeles bäst betalde strandvaktare, Daniel Douglas, tjänade i fjol 5,1 miljoner kronor. Av den summar var nästan hälften övertidsersättning.