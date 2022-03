David Sundin: Är fantastiskt lycklig

Komikern och tv-personligheten sätter plus på livet

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm David Sundin.

David Sundin ger karriären och kärlekslivet högsta betyg.

Däremot har komikern och tv-profilen en del att jobba på när det kommer till det sociala livet – och där har han en plan.

Komikern och tv-profilen David Sundin, 45, är högaktuell just nu.

Den 13 mars har han premiär för den egna standup-föreställningen ”Nya svenska ord” på Scalateatern. Men redan nu på fredag kväll är det säsongspremiär för SVT:s succéprogram ”Bäst i test”.

– Det ska bli väldigt kul, vi är himla nöjda med den här säsongen, säger han.

Är det nu du ska säga att det kommer att bli den bästa säsongen?

Sundin skrattar.

– I bland känner man sig lite dum när man säger det, men det blir ju så. Vi försöker toppa och hitta ännu bättre och roligare deltagare. Vi försöker komma på ännu bättre, roligare och knasigare tester och verkligen hitta på så mycket överraskningsmoment, säger han och fortsätter:

– Vi pushar verkligen oss själva vilket gör att man känner att ”men nu har vi fått till någonting här”. Jag skulle vilja säga att, återigen, att det kommer att bli den bästa säsongen någonsin.

”Bäst i test” har premiär den 4 mars och sändas på fredagar klockan 20.00 på SVT1 och SVT Play.

Här är David Sundins betyg på

... hälsan

– Den hade kunnat vara bättre, men det är inget som jag lider av på något sätt. Det här är tyvärr först av allt som får stryka på foten när det är en massa annat. Nu har det varit en massa annat här ett bra tag, då är det de grejerna som kommit sist.

… karriären

– Här har jag väldigt svårt att sätta något annat. Jag har fått göra det jag drömt om och mer därtill. Jag kan absolut inte klaga. Skulle karriär ta slut här och nu, så har jag haft en fem plus-karriär, vilket jag är väldigt tacksam för. Jag är så himla nöjd och det hade varit ett hån mot min karriär att sätta fyra plus.

... sociala livet

– Det är lite som med träningen, det har fått stryka på foten. Bara för att man får ses så har vi inte haft alla de här middagarna man fantiserat om eller träffat sina bästa vänner över en öl. Där vet jag om att det är dåligt och jag tar till mig av det här och ser hur vi kan förbättra. Vi vet om att det är två plus nu, och vi ska se till att den kommer upp på en fyra inom ett år. Höga mål, men det ska gå.

Fakta Aftonbladets betygskala Mästerligt Mycket bra Bra Godkänt Underkänt Uselt Läs mer

… ekonomin

– Egentligen ska det vara fem plus, jag har inget att klaga på på något sätt. Om jag sätter fem plus här finns risken att man känner sig nöjd och slappnar av, men jag tänker att jag ska ha in några kronor till.

… kärlekslivet

– Här ser jag inget utrymme till förbättring, här har jag nått peak, skulle jag säga. Nu ska jag bara hålla i det här. Jag har fru och tre barn och är fantastiskt lycklig över hur vi har det och vad som komma skall.

... framtiden

– Jag ser väldigt ljust på framtiden. Jag har inte det där mastodont-grejerna i pipen som ska avslöjas, som kommer få alla att få bakåtslick-frisyr när jag berättar om det. ”Bäst i test” fortsätter, jag har mina böcker och det är så fantastiskt kul att få vara med och skriva och dela med mig. Känslan är att det kommer fortsätta vara så här bra och kul.

Fakta David Sundins turnédatum 13 mars Vara, Konserthus

20 mars Kristianstad, Kulturkvarteret

23 mars Lund, Stadsteatern

25 mars Växjö, Teatern

26 mars Nyköping, Culturum

6 april Malmö, Moriska Paviljongen

7 april Kungsbacka, Teatern

8 april Karlstad, Scalateatern

21 april Linköping, Konsert & Kongress

24 april Helsingborg, Konserthuset

05 maj Gävle, Teatern

06 maj Örebro, Hj. Bergman Teatern

7 maj Ystad, Teatern

08 maj Halmstad, Teatern

13 maj Sundsvall, Tonhallen

19 maj Uppsala, UKK Nya speldatum för hösten släpps 9 mars. Läs mer

