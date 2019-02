Tommy Ekman + FÖLJ

Mögel på svenske artistens servering

Foto: Christine Olsson/TT Tommy Ekman.

avCornelis Rikken

NÖJE 1 februari 2019 17:20

Under en kontroll på Tommy Ekmans servering hittades mögel och mängder av mat utan datummärkning.

Freestyle-stjärnan säger att verksamheten nu ska se över sina rutiner.

– I det här fallet har det brustit på ett par punkter och vi kommer åtgärda det, säger han.

Tommy Ekmans, 58, servering Sandelius Konditori i Åtvidaberg har fått besök av Bygg- och miljönämnden efter klagomål gällande livsmedelshanteringen.

Enligt låtskrivaren ska det ha rört sig om en vanlig rutinkontroll och ”inte varit några konstigheter”.

– Det är absolut inget som har gått fel utan det är bara regelmässiga kontroller och de har inte hittat någonting, säger han.

Men det stämmer inte överens med tillsynsrapporten från kontrollen.

Man kan bland annat läsa att det ska ha varit ingrodd smuts på flera ställen i verksamheten. I ett av kylskåpen hittades möglig smörkräm, i ett annat rå lax som legat i drygt en vecka och i ett tredje otillagade hamburgare som var nästan tre veckor gamla.

Brister vid ny kontroll

Det hittades även kött med passerat bäst före-datum och andra varor som inte var datummärkta och därför inte gick att fastslå hur länge de legat där.

– Vi hade missat att datummärka vi något tillfälle, men det är vi alltid noga med annars. Gällande smörkrämen var det en bytta som stod längst in i kylen och inte används till produktionen, och det är åtgärdat.

I onsdags gjordes en ny kontroll och problemet med bristen av innehållsförteckningar och infrysningsdatum på konditoriets bakverk ska fortfarande inte ha åtgärdats.

– Där är vi i en diskussion då innehållsförteckning inte ska finnas på dem. Vi säljer inga förpackade produkter, så där har vi inte gjort något fel överhuvudtaget. Vi säljer bakverken öppet i kyldisken som vilket konditori som helst.

Foto: WARNER Freestyle när det begav sig. Tommy Ekman längst till höger.

Tommy Ekman säger att han själv inte har upplevt något missnöje från kunder och vill inte spekulera i vem som kan ha lämnat in klagomålet.

– Jag har ingen aning om vad det ligger för motiv bakom men vi har vår egen kontroll och vi sköter den. I det här fallet har det brustit på ett par punkter och vi kommer åtgärda det.

Jobbat med många stora namn

Tommy Ekman är främst känd för sin medverkan i gruppen Freestyle, som senare bytte namn till Style. Han har även släppt två soloskivor.

Under 90-talet drog han sig tillbaka och har sedan dess främst jobbat som producent och låtskrivare. Under åren har han hunnit samarbeta med flera stora namn som Aqua, Ace of Base, Dr Alban och Pernilla Wahlgren.

I januari 2018 tog han över konditoriet Sandelius tillsammans med sin fru Madelene Ekman.

