Zara Larsson öppnar för världsstjärnan

Är förband på Ed Sheerans europaturné

Foto: Stina Stjernkvist/TT Zara Larsson öppnar för superstjärnan Ed Sheeran.

avCornelis Rikken

NÖJE 1 februari 2019 15:40

Zara Larsson öppnar för superstjärnan Ed Sheeran under hans kommande europaturné.

För den som vill se det svenska musikundret på hemmaplan annonseras nu även två festivalspelningar.

Svenska stjärnskottet Zara Larsson, 21, fortsätter att skörda framgångar.

Nu står det klart att hon följer med världsartisten Ed Sheeran, 27, på Europaturné i sommar.

Nyheten annonserades via Zara Larssons twitter under torsdagskvällen och totalt kommer hon att agera förband under fem av spelningarna, enligt Live Nation.

Förutom Zara Larsson följer även James Bay och glamrockarna The Darkness med på turnén.

Spelar i Finland

Ed Sheeran inledde sin ”Divided Tour” för över två år sedan och var på besök i Stockholm både under 2017 och 2018.

Under sommaren besöker han grannlandet Finland och Helsingfors, men någon Sverigespelning har ännu inte annonserats.

Zara Larsson jobbar för tillfället på sin andra fullängdare och är aktuell med singeln ”Ruin my life” som både har hunnit sälja platina och bli grammisnominerad.

Förutom turnén med Ed Sheeran gör stjärnan även tre festivalspelningar i norden under sommaren: Stavernfestivalen i Norge den 6 juli, Sensommar!-festivalen i Sundsvall den 13 juli och Way Out West i Göteborg den 8 augusti.

Foto: Markus Schreiber Världsartisten Ed Sheeran.

FAKTA Ed Sheerans ”Divided Tour” med Zara Larsson 24/5 Groupama Stadium, Lyon, Frankrike 25/5 Groupama Stadium, Lyon, Frankrike 26/5 Groupama Stadium, Lyon, Frankrike 29/5 Matmut Atlantique, Bordeaux, Frankrike 14/6 Visarno Arena, Florens, Italien LÄS MER

