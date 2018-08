Isabella Löwengrip + FÖLJ

Isabella Löwengrip stoppar realityserien

NÖJE 31 augusti 2018 13:17

Isabella Löwengrips liv skulle skildras i en ny realityserie.

Nu stoppar bloggaren tv-planerna.

”I våras insåg jag att jag tajmingmässigt var för sent ute”, skriver hon på sin blogg.

Nyheten om Isabella Löwengrips kommande realityserie ”Being Bella” kom i våras.

Nu tvärvänder entreprenören.

På sin blogg berättar Isabella Löwengrip, 27, att hon valt att stoppa arbetet med serien, vars pilot redan börjat produceras av medieprofilerna Hannah Widells och Amanda Schulmans produktionsbolag Perfect Day Media.

”Jag har valt att tacka nej att göra min egen tv-serie ”Being Bella”. I våras insåg jag att jag tajmingmässigt var för sent ute. Majoriteten av de svenska realitys som släpps nu kommer inte att bli en succé. Tyvärr”, skriver hon.









1 av 3 | Foto: Pontus Orre / AFTONBLADET / 85527 Isabella Löwengrip.

Produktionen bekräftar

Karolina Sandberg, innehållschef på Perfect Day Media, bekräftar att serien läggs ner.

– Det stämmer att Isabella Löwengrip kontaktade oss med en förfrågan om att en göra realityserie, som inte gick vidare från idéstadiet till produktion. Vi har alltid flera olika rörliga projekt igång samtidigt – vissa blir av och vissa inte. Vi jobbar för fullt med flera andra spännande rörliga projekt kring starka kvinnliga profiler, säger hon.

Vill bygga bolag

Mediebolaget presenterade realityserien i ett pressmeddelande i mars i år. Samtidigt beskrev Isabella Löwengrip själv satsningen som ”en mix av ”Keeping up with the Kardashians” och ”The Office”.

– Jag lever ett så spännande och intensivt liv och att få göra en realityserie av det känns väldigt kul. Jag får bjuda in mina följare att komma ännu närmare, sa hon.

Nu meddelar hon att hon i stället för att följas av ett kamerateam större delen av dygnet vill fokusera på sitt bolagsbyggande.

”Jag har valt att satsa i ett nytt bolag med (Petter reds anm) Stordalen som är en bransch jag tror kommer att stå sig extra bra under en lågkonjuktur”, skriver hon i bloggen.

