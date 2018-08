Norska Eurovision-deltagaren klar för Melodifestivalen 2019

Melodifestivalen + FÖLJ

The Lovers of Valdaro går vidare till Melodifestivalen 2019.

NÖJE 25 augusti 2018 22:24

Spring City vinner musiktävlingen P4 Nästa.

Erbjudandet om en plats i Melodifestivalen gick dock till Stockholmsduon The Lovers of Valdaro.

– Det känns helt galet bra att vinna P4 Nästa, men de var så värda Melodifestivalen, säger Miah i Spring city.

P4 Nästa är musiktävlingen, och den rikstäckande talangjakten, som går ut på att etablerade artister eller helt okända personer får chans att tävla med sina egna låtar i radio.

Under lördagskvällen korades gruppen Spring City, som består av Annie ”Annielle” Kullén, Miah Hjemlqvist och Noomi Thorstensson, till vinnare med låten ”Back on our streets”.

– Det är fantastiskt roligt! Det känns helt galet bra, säger Miah.

Trion från Malmbäck är rutinerad i sammanhanget. Annielle vann 2011 och Noomi 2016, när tävlingen fortfarande hette ”Svensktoppen nästa”. Miah gick vidare till riksfinalen förra året. Där kom hon tvåa.

– Jag föll på mållinjen förra året, så det kändes stort att faktiskt få ta hem hela alltet. Det är lite revansch, en ära och en stor möjlighet, säger hon.

Snuvades på Mello-platsen

Vinnaren har under vissa år även erbjudits en plats i Melodifestivalen. Förra året kammade Stiko Per Andersson såväl hem titeln som årets ”P4 Nästa-vinnare” som en plats i Melodifestivalen.

I år gick erbjudandet om att tävla i Sveriges största tv-sända musikfest vidare till Stockholmsduon The Lovers of Valdaro, som består av Adam Warhester och Erik Høiby.

Men Spring city hänger inte läpp för det.

– Det är klart vi hade tackat ja till Mello, för det är en dröm som i alla fall jag haft sedan jag var liten. Men de som fick det var så värda det. De kommer göra det så bra, säger Miah.

The Lovers of Valdaro, som nappade på erbjudandet under det direktsända avgörandet från Crusellhallen i Linköping Konsert & Kongress, är därmed första artisterna som är klara för Melodifestivalen 2019.

Foto: Peter Wixtröm Erik Høiby stod på scen i Moldaviens Eurovisionbidrag 2018.

Har ESC-rutin

– Det är en jättebonus! Det fanns inte i vår kalender, att det här skulle hända. Vi vill växa som band, artister och show och nu har vi en möjlighet att gå ett till steg. Men det börjar pirra redan nu. Melodifestivalen är ju en dröm för många artister, att få lite tv-tid, visa upp sig – och försöka att inte göra bort sig, säger Erik Høiby.

Erik Høiby, en norsk musikalartist som även gjort flera stora roller på den svenska scenen, har redan Eurovision-rutin. Han medverkade i Moldaviens bidrag som körsångare i våras, tillsammans med Björn Ranelids duettpartner Sara-Li.

– Det var en fantastisk upplevelse! Jag sa på skämt till Adam att det kanske är bra att ha gjort det här om man någonsin skulle komma hit, och så står man här och är på väg. Kanske inte för att vinna, men vi är glada bara att få vara med. Det är en stor ära.

Titta Schultz och Josefin Johansson programledde finalen, som också bjöd på framträdanden av Melodifestival-vinnarna Benjamin Ingrosso, Anna Bergendahl och förra årets "P4 Nästa"-vinnare Stiko Per Larsson.

P4 Nästa, som fram till år 2017 hette ”Svensktoppen nästa”, har anordnats sedan 2008. Målsättningen med tävlingen är att hitta nya artister och nyskriven musik.

FAKTA Alla finalister P4 Nästa 2018 “Cool kid” – Beside The Bridge (P4 Uppland)

“Back on our streets” – Spring City (Annielle, Miah och Noomi) (P4 Jönköping) (haft framgång förut i tävlingen, Noomi har vunnit...)

“Lost forever” – The Lovers Of Valdaro (P4 Stockholm)

“Här och nu” – Patricia Birgersson (P4 Kalmar)

“Fading light” – Ewelina Westin (P4 Gotland)

“En kort sekund” – Josias Andersson (P4 Skaraborg)

"Beautiful mess” – Amandine X (P4 Malmöhus)

“Magic” – Jahr (Niklas Andersson) (P4 Västerbotten) LÄS MER

