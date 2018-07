Avicii hyllades på Tomorrowland









Avicii hyllades på belgiska musikfestivalen Tomorrowland i helgen.

En sexton gånger tio meter stor svensk flagga med dj:ns ansikte på rullades ut över publikhavet under lördagskvällen.

– Det är en stor artist och en väldigt sorglig bortgång, så vi kände att vi ville göra någonting, säger initiativtagaren Jonas Thordeman.

Svenske dj:en och musikern Tim Bergling, mer känd under sitt artistnamn som Avicii, spelade på belgiska musikfestivalen Tomorrowland flera år i rad. Under årets upplaga hyllades han – dubbelt upp.

Över 130 personer från researrangören Coretours samt Facebook-gruppen ”Svenskar till Tomorrowland” har med gemensamma krafter låtit specialdesigna en flagga i Holland, som sedan tillverkades i Kina och transporterades till musikfestivalen inför startskottet för drygt en vecka sedan.

Flaggan, en svensk flagga som mäter sexton gånger tio meter och väger cirka 20 kilo, pryds av Aviciis ansikte samt textraden ”One day you'll leave this world behind so live a life you will remember” från hans låt ”The night”.

– Avicii var den som fick mig att uppmärksamma festivalen för sju år sedan när han spelade där 2011. Jag gick in på ett av hans set på Youtube och tänkte ”hit måste jag”. När han gick bort tyckte vi att det var läge för en hyllning. Det har varit ett stort engagemang med alla i Facebook-gruppen och Jacob Gullbergs företag Coretours som varit oerhört hjälpsam, säger initiativtagaren Jonas Thordeman och fortsätter:

– Det är en stor artist och väldigt sorglig bortgång, så vi kände att vi ville göra någonting. Flaggan är stor, men det måste den vara för att synas i det enorma publikhavet.

”Måste få leva sitt eget liv”

Flaggan lyftes upp över publikhavet förra lördagen – och under gårdagskvällen, innan festivalen gick i mål – lyftes den upp igen. Samtidigt spelade Don Diablo Aviciis låtar. Allt inramades av projiceringar av flaggan på de gigantiska LED-skärmarna runt scenen.

Varför känns hyllningen viktig?

– Vi ville göra ett litet statement. Man ska inte leva ett liv som andra vill att man lever, man måste få leva sitt eget liv på egna villkor. Det var lite därför vi valde den texten. Man vill ju kunna blicka tillbaka på ett friskt och härligt liv där man levt efter egna villkor. Vi vill rikta ett enormt tack till Tomorrowland som gav oss möjligheten bägge helgerna.

Lockade 400 000 besökare

Tomorrowland tillhör en av världens största festivaler. Förra året lockade en massiv artistuppställning 400 000 besökare. Avicii-hyllningen har spridits av bland andra dj:en Tiësto och rapporterats om i internationell media.

– Det känns jättekul. Vi trodde nog aldrig att det skulle bli såhär stort, men det är hyllningen i sig och att uppmärksamma att man måste få leva det liv man själv vill som är det viktigaste, säger Jonas, och berättar att det även finns planer för flaggan efter Tomorrowland.

– En tanke finns om att vi efter den här helgen ska auktionera ut flaggan till högstbjudande och skänka pengarna till någon välgörenhetsorganisation som har ett samband med personer som inte mår bra och behöver hjälp. Det hade varit lite pricken över i för hyllningen, tycker jag personligen.

