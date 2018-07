Robert Pettersson + FÖLJ

Takida-Robert Pettersson har gift sig

NÖJE 30 juli 2018 11:32

Robert Pettersson, sångare i Takida och Stiftelsen, har gift sig med körsångaren Dea Norberg.

I onsdags firade de sina kärlek med nära och kära i Deas barndomshem i Blekinge.

– Det blev en magisk tillställning i sann gårdsanda, säger hon till Nöjesbladet.

Bröllopslycka råder för Robert Pettersson, 39, och Dea Norberg, 44.

I onsdags lovade de varandra evig kärlek under en vigsel i Deas barndoms hem, Pagelsborgs gård i Järnavik i Blekinge.

”Det var en väldigt speciell känsla att få uppleva ett giftermål på hemmaplan. Det blev en magisk tillställning i sann gårdsanda... Häst och vagn (körd av min systerdotter Tuva) och vacker musik under ekarna av nära och kära!”, skriver den lyckliga bruden i ett mejl till Nöjesbladet.

Musiken förde dem samma. Robert Pettersson är mer känd som sångare i Takida och Stiftelsen och Dea Norberg är en välrenommerad körsångare. Hon var en del av Melodifestivalens huskör från 2003 till 2006 samt 2009 och har körat i Eurovision song contest ett flertal gånger. Hon sjöng till exempel bakom Sanna Nielsen i Köpenhamn 2014 med Britta Bergström, Jeanette Olsson, Thérèse Löf Amberg och Jessica Marberger.









1 av 3 | Foto: Jessica Marberger Robert Pettersson och Dea Norberg har gift sig.

Charlotte Perrelli bland gästerna

Britta Bergström, som just nu syns i ”Allsång på Skansen”, hade ett hedersuppdrag under parets stora dag.

”Hon var en helt fantastisk toastmaster. Det var cirka 70 nära vänner och familj på bröllopet. Ett stort gäng vänner kom för att hjälpa oss fixa i ordning allt i flera dagar innan så det blir ett fint minne och en fest som varade i flera dagar”, skriver Dea Norberg.

Bland de 70 gästerna fanns även schlagerdrottningen Charlotte Perrelli, som förevigade dagen på sin Instagram.

”Dessa två. Love is in the air!”, skriver hon till en bild på brudparet.

Träffades på turné

Robert Pettersson och Dea Norberg fann varandra förra året. De träffades på turné under våren 2017, då Dea körade med Stiftelsen.

De närmaste dagarna fortsätter de att tillbringa i sällskap av Roberts rockband.

”Bröllopsresa hinns inte med just nu – däremot spelningar tillsammans med Stiftelsen. Rättvik på onsdag och så vidare...”, skriver hon.

Nöjesbladet har varit i kontakt med Robert Pettersson, som hänvisar till Dea Norberg.

