Portugal ändrar i programmet – för Sverige

NÖJE 11 maj 2018 18:36

LISSABON. Sveriges teknikhaveri tvingar Portugal att ändra i programmet.

Eurovision-produktionen ger Benjamin Ingrosso extra tid för att rigga upp sin avancerade ljusrigg.

– Vi tycker det är väldigt tajt med tid, säger Sveriges delegationschef Karin Gunnarsson.

Benjamin Ingrossos ljudkaos ruckar den annars så strikta Eurovision-produktionen.

Efter teknikhaveriet på repetitionerna i onsdags får Sverige extra tid för att kunna genomföra framträdandet som planerat i direktsändning.

Under fredagens repetitioner noterade uppmärksamma tittare på plats i Altice arena att det dröjde flera sekunder efter att Sverige presenterades innan Benjamin Ingrosso kunde börja sjunga. Tiden fylldes ut med samtal mellan programledarna.

Får extra sekunder

Ändringen i produktionens körschema kommer efter en begäran från den svenska delegationen.

– Vi har fått några extra sekunder för att kontrollera att riggen är på plats, att den är centrerad och att Benjamin är på ordentligt och har hittat sin position, säger Karin Gunnarsson, svensk delegationschef på plats i Lissabon.

Ljusproblemen har uppstått eftersom det tar längre tid än beräknat att frakta in riggen på scenen och se till att den fungerar. Under tisdagens repetitioner havererade konstruktionen under förflyttningen ut på scen.

Benjamin fick teknikstrul under genrepet.

”Tajt med tid”

– Vi tycker det är väldigt tajt med tid, så vi tycker det är väldigt bra att det finns lite mer luft där så att det inte behöver vara så stressat, säger Karin Gunnarsson.

Benjamin Ingrosso har tidigare berättat för Nöjesbladet att han försöker tänka bort de eventuella problem hans ljusrigg kan orsaka under finalen.

– Det orkar jag inte lägga massa energi på för då kommer jag bara ha en onödig grej att vara nervös över. För mig är det viktigaste att jag fokuserar på min grej, har han sagt.

Finalen i Eurovision song contest sänds i SVT1 på lördag klockan 21.00. Benjamin Ingrosso går ut som nummer 20.

